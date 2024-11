Báo động sạt lở vùng cao ở Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Đã hơn 1 tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông phải đi tá túc ở nhà người thân, vì căn nhà của bà hiện đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 4 đã làm nhiều khối đá lớn sạt lở, rơi từ trên cao xuống vị trí nhà bà.

Không chỉ trong khu vực dân cư, sạt lở cũng đang tiềm ẩn tại nhiều vị trí trên các tuyến đường quốc lộ ở các khu vực vùng cao Nghệ An như: Quốc lộ 7; Quốc lộ 48D; Quốc lộ 7C, Quốc lộ 46 và nhiều tuyến tỉnh lộ khác. Đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 7, mặc dù hàng năm ngành chức năng và chính quyên địa phương đã có các biện pháp xử lý, tuy nhiên do địa thế đất yếu, nên thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp tính mạng người tham gia giao thông.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An hiện có trên 300 điểm sạt lở núi nghiêm trọng, làm ảnh hưởng gần 4 nghìn hộ dân, tập trung ở các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và 4, hồi tháng 9 vừa qua, sạt lở đất đã làm 9 nhà ở bị hư hỏng hoàn toàn, 85 nhà thiệt hại nặng.

Hiện đang mùa mưa lũ, tại các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An, tình trạng sạt lở đất đang ở mức báo động. Nếu chính quyền tỉnh Nghệ An không sớm có giải pháp di dân ra khỏi các vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thảm họa sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

