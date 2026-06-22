Báo động cho Thanh Hằng

Chính thức công chiếu từ 19/6, Mesdames Thanh Sắc đánh dấu màn tái xuất của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Trước khi ra mắt, phim có chiến dịch truyền thông tương đối bài bản, tạo được sự chú ý từ khá sớm.

Song thành tích phòng vé phim trong những ngày đầu lại tỏ ra không mấy khả quan. Kết thúc tuần chào sân, tác phẩm mới dắt túi 8,5 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt). Riêng trong hôm 19/6, dù là ngày cuối tuần, tác phẩm cũng chỉ mang về gần 2,2 tỷ, xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Dự án do Thắng Vũ cầm trịch bán ra khoảng 22.000 đầu vé trên 1.234 suất chiếu.

Thanh Hằng đóng vai chính trong phim. Ảnh: NSX.

Đây là những con số đáng báo động với một phim Việt vừa ra mắt. Việc có các chỉ số phòng vé khá khiêm tốn trong tuần mở màn có thể đẩy bộ phim rơi vào cảnh nguy hiểm khi bị nhà rạp cắt giảm suất chiếu những ngày tới, dẫn đến việc càng khó kiếm tiền. Đó là chưa kể tuần này, phim siêu anh hùng Supergirl cùng loạt tác phẩm quốc tế khác ra mắt, khiến thị phần rạp càng bị chia nhỏ.

Theo ước tính, dự án do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính có kinh phí sản xuất không dưới 20 tỷ đồng, chưa kể các chi phí phát hành, truyền thông... Đồng nghĩa với việc tác phẩm phải thu tối thiểu 50-60 tỷ đồng mới mong chạm ngưỡng hòa vốn.

Bài toán đặt ra cho ê-kíp Mesdames Thanh Sắc lúc này là thay đổi chiến lược truyền thông phù hợp, giúp phim được thảo luận tích cực trên mạng xã hội và tạo viral tự nhiên - yếu tố sống còn với một dự án chiếu rạp. Sau những ngày chiếu đầu tiên, tác phẩm đang vướng khá nhiều bàn luận trái chiều, dù chất lượng không hẳn là thấp so với mặt bằng chung phim Việt.

Supergirl công chiếu tại Việt Nam từ 26/6. Ảnh: NSX.

Trở lại với diễn biến phòng vé, những cái tên đang dẫn đầu vẫn là bộ ba phim kinh dị Bầy xác sống, Lầu chú Hỏa và Ma xó.

Ra rạp cùng thời điểm, Bầy xác sống và Lầu chú Hỏa bám đuổi thành tích sát nút. Cả hai đều đang tiến sát mốc doanh thu 60 tỷ đồng sau gần 2 tuần chiếu. Trong khi Ma xó sau 3 tuần ra mắt đã mang về khoản doanh thu 144 tỷ đồng, trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất năm 2026.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn