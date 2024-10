Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Trại tạm giam trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2024. Theo đó, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác giam giữ. Thực hiện tốt công tác giáo dục, lao động sản xuất, học nghề, thực tập nghề cho can, phạm nhân và các hoạt động phục vụ công tác giam giữ, tạm giam; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong cải tạo, cảm hóa thành công nhiều can, phạm nhân.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thực hiện tốt công tác xét đề nghị đặc xá và tổ chức Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước cho 16 phạm nhân được đặc xá năm 2024 đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách khoan hồng của Nhà nước trong công tác thi hành án phạt tù. Công tác tuần tra, canh gác bảo vệ trại và các mục tiêu được đảm bảo khép kín 24/24 giờ. đảm bảo an ninh, an toàn Trại tạm giam, nhất là trong các đợt cao điểm, ngày lễ, Tết… Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác. Đơn vị cũng chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung đổi mới cơ chế quản lý, điều hành; nỗ lực xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phát biểu

Tại buổi làm việc, các đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ của Trại tạm giam đã phát biểu thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Lãnh đạo Trại tạm giam báo cáo tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trại tạm giam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác giam giữ và cải tạo can, phạm nhân; nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; tuyệt đối không chủ quan, với phương châm chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm tốt an ninh, an toàn Trại tạm giam trong mọi tình huống, nhất là trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất và công trình đang thi công tại Trại tạm giam

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống đột xuất có thể xảy ra; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục chăm lo, quan tâm hơn nữa đời sống cán bộ, chiên sĩ; góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn và phục vụ có hiệu quả công tác giam giữ và thi hành án hình sự của Công an tỉnh.

