Lực lượng Công an Nghệ An dầm mình trong mưa bão giúp đỡ Nhân dân

Điển hình, sáng 20/9/2024, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 ghi nhận đoạn từ Km 17+200 đến Km 17+400, Quốc lộ 48 xảy ra ngập lụt và có khả năng nước sẽ còn dâng cao nên đã kịp thời phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương triển khai lực lượng hướng dẫn phân luồng để Nhân dân đi lại được an toàn và giúp khắc phục các phương tiện bị chết máy.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT hỗ trợ các phương tiện bị chết máy

Cán bộ, chiến sỹ tổ chức phân luồng trên các tuyên đường bị ngập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại các huyện như Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… xảy ra mưa lớn nên có nhiều điểm cầu tràn, đập tràn, gây chia cắt cục bộ. Tại một số khu vực, nước ngập vào nhà dân. Trước tình hình nói trên, Công an các địa phương đã phối hợp với các lực lượng lập rào chắn cảnh báo, ngăn không cho Nhân dân đi lại 02 đầu khu vực các cầu tràn, đập tràn và những nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã chủ động di dời các hộ dân có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn

Giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Ngay trong đêm, Công an xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương di dời 01 hộ dân là cụ già neo đơn đến nơi tránh trú an toàn

Công an huyện Anh Sơn lập rào chắn cảnh báo, ngăn không cho Nhân dân đi vào các khu vực nguy hiểm

Hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bị ngập

Công an huyện Tân Kỳ hỗ trợ người và phương tiện lưu thông

Giúp người dân di dời tài sản

Tại huyện Con Cuông, do mưa lớn có nguy cơ sạt lở nên nhiều hộ dân tại thị trấn Con Cuông và các xã Châu Khê, Mậu Đức, Lục Dạ phải di dời. Nước dâng cao làm ngập nhiều cầu tràn. Mưa to gió lớn cũng đã làm đổ cây cối kèm sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông tại một số điểm như: Khối 7/8, thị trấn Con Cuông; Quốc lộ 7A đoạn qua Dốc Chó, xã Lạng Khê; tuyến đường liên xã Yên Hòa đi Đồng Tiến, xã Lạng Khê.

Công an huyện Con Cuông phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tại các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Di dời tài sản của người dân bằng phương tiện đường thủy

Đối với các điểm mất an toàn như nguy cơ xảy ra đá lăn, sạt lở, ngập úng, các điểm đập tràn, Công an huyện Con Cuông đã chỉ đạo các đội, Công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, chốt trực tại các điểm và tiến hành xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn kiểm tra công tác khắc phục ảnh hưởng bão số 4

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện giúp người dân di dời tài sản

Tại huyện Kỳ Sơn, do mưa lớn kéo dài, tại các điểm: Km 15, 16, Tỉnh lộ 543D đoạn đi qua bản Sa Vang, xã Tà Cạ; Km 14, Huyện lộ đoạn đi qua bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi; đường liên xã thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi và bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu bị sạt lở rất mạnh, đất đá tràn xuống đường với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông. Tại các đập tràn Hữu Lập, Nậm Càn, Mường Ải, do nước dâng cao nên người và phương tiện không thể di chuyển khiến 17 hộ , 70 khẩu cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Ải bị cô lập hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng nguy cơ sạt lở, Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo Công an các xã Bảo Nam, Na Ngoi, Bảo Thắng, Chiêu Lưu phối hợp với lực lượng liên quan di dời 45 hộ, 158 khẩu đến các địa điểm tránh trú.

Công an huyện Tương Dương và các lực lượng giúp dân khắc phục ảnh hưởng bão số 4

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn