Bão Bualoi rất mạnh, có thể đi thẳng vào Đà Nẵng - Huế hoặc vào Bắc Trung Bộ

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 13h chiều 25-9 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 14h chiều 25-9, tâm bão Bualoi đang ở trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Đêm mai, bão Bualoi vào Biển Đông

Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Nhận định về diễn biến bão Bualoi chiều 25-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h, hướng về quần đảo Hoàng Sa (ngày 28-9) với cường độ tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12-13 - tức bão rất mạnh.

"Dự báo hướng di chuyển sau đó và điểm đến cuối cùng (đổ bộ) của bão Bualoi hiện chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán.

Đường đi của bão lúc này tùy thuộc vào hoạt động của các hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão Bualoi có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

Dù bão đổ bộ vào khu vực nào thì nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao, do tương tác mạnh của hoàn lưu bão với địa hình.

Ngoài ra các hoạt động tàu thuyền trên khu vực bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27 đến 29-9" - cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo.

Vì sao bão Ragasa suy yếu nhanh?

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 25-9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão Ragasa - bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Dự báo trong chiều tối nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Bão Ragasa hình thành ngoài khơi Philippines sáng 19-9, và nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão sau khi tăng liền 8 cấp trong hơn hai ngày. Đêm 22-9, bão Ragasa vào Biển Đông với cường độ cấp 17 (202-220km/h), giật trên cấp 17.

Từ sáng 24-9, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão khiến cường độ bão bắt đầu suy yếu.

Khu vực biển Hạ Long lúc 10h sáng 25-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết đến chiều 24-9, bão Ragasa đổ bộ vào khu vực phía đông nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, một phần hoàn lưu bão nằm trên biển, một phần cơn bão nằm trên đất liền của Trung Quốc.

Do ma sát với địa hình kết hợp với khối không khí lạnh khô từ phía bắc tràn xuống nên cường độ bão đã suy yếu nhanh.

Đến sáng nay khi vượt qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu, bão tiếp tục giảm cấp xuống cấp 8 và sau đó tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng cho biết Ragasa là cơn bão mạnh nhất trên thế giới kể từ đầu năm 2025 đến nay, và là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử trên Biển Đông.

