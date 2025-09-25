Bão Bualoi tiến gần Biển Đông, khả năng trở thành bão số 10 năm 2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 25/9, tâm bão Bualoi ở khoảng 10,8 độ vĩ Bắc; 129,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h.

Theo dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Diễn biến trong 3 ngày tới

07h ngày 26/9: Bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc; 124,5 độ kinh Đông, mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20km/h.

07h ngày 27/9: Bão đi vào Biển Đông tại vị trí 14,7 độ vĩ Bắc; 118,1 độ kinh Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Khu vực nguy hiểm trải rộng từ vĩ tuyến 12,5–17,0 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ kinh Đông.

07h ngày 28/9: Bão ở khoảng 15,9 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, duy trì sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16, phạm vi ảnh hưởng bao trùm khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.



Dự báo xa hơn (72–120 giờ tới)

Bão Bualoi nhiều khả năng tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Tác động dự kiến

Từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi.

Gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 10–12, giật cấp 15.

Sóng biển cao 5–7m, biển động dữ dội.

Đây là vùng nguy hiểm đặc biệt đối với tàu thuyền hoạt động tại Bắc và Giữa Biển Đông. Các địa phương ven biển và ngư dân cần theo dõi sát diễn biến bão, chủ động biện pháp ứng phó kịp thời.

