Loại cá 'mềm như cháo', trước làm thức ăn cho lợn, nay lại nổi tiếng với món nấu chua

Những năm gần đây, cá khoai dần được nhắc đến nhiều hơn trên thị trường hải sản, đặc biệt tại các vùng ven biển miền Trung và miền Bắc. Loài cá này có thân mềm, thịt gần như tan khi nấu chín nên nhiều người ví von “mềm như cháo”. Chính đặc điểm tưởng như bất lợi này lại khiến cá khoai trở thành nguyên liệu độc đáo trong ẩm thực.

Theo ngư dân, trước đây cá khoai khá phổ biến, sản lượng đánh bắt không ít nhưng giá trị kinh tế thấp. Do thịt mềm, khó bảo quản và vận chuyển xa nên loại cá này ít được bán rộng rãi, thậm chí có lúc chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, khi các món ăn chế biến từ cá khoai được giới thiệu nhiều hơn, nhu cầu thị trường dần tăng lên.

Một trong những món nổi tiếng nhất là canh cá khoai nấu chua. Khi nấu, thịt cá mềm, ngọt tự nhiên và gần như tan trong nước dùng, tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn. Ngoài ra, cá khoai còn được dùng để nấu lẩu, nấu cháo hoặc chiên nhẹ rồi kho, phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau.

Món cá khoai nấu chua được cho là món ngon nhất khi chế biến loại cá này

Giới sành ăn cho rằng cá khoai ngon nhất vào đúng mùa đánh bắt, khi cá tươi và béo. Lúc này, sản lượng không nhiều, trong khi nhu cầu tăng khiến giá cá có thể tăng mạnh. Tại một số nhà hàng hoặc cửa hàng hải sản chuyên bán hàng tươi sống, cá khoai loại ngon, kích cỡ lớn có thời điểm được rao bán với giá cao, thậm chí khoảng 1 triệu đồng mỗi kg.

Món cá khoai kho tộ

Sự “lên đời” của cá khoai cũng phản ánh xu hướng thị trường ẩm thực hiện nay: nhiều loại hải sản từng ít được chú ý nay trở thành đặc sản khi được khai thác đúng cách và giới thiệu rộng rãi hơn. Không chỉ vì giá trị kinh tế, nhiều người còn tìm đến cá khoai bởi hương vị lạ và cảm giác mới mẻ khi thưởng thức.

Dù vậy, theo người bán hải sản, cá khoai ngon nhất vẫn là cá tươi vừa đánh bắt. Khi mua, người tiêu dùng thường chọn những con còn trong, thân nguyên vẹn và không bị dập nát để giữ được độ ngọt tự nhiên khi chế biến.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn