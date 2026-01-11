U23 châu Á 2026: Xác định đội đầu tiên vào tứ kết, 2 đội bị loại

U23 Nhật Bản (áo xanh) sớm vào tứ kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã chính thức xác định được đội bóng đầu tiên góp mặt ở tứ kết, cũng như hai đội đã sớm phải dừng cuộc chơi khi loạt trận diễn ra ngày 10/1 khép lại.

U23 Nhật Bản giành vé đầu tiên vào tứ kết

U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng B bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước U23 UAE.

Uche Brian Nwadike, Yuto Ozeki và Shusuke Furuya đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho nhà đương kim vô địch.

Kết quả này giúp U23 Nhật Bản giành được 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại +8 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Go Oiwa chỉ có thể chính thức giành quyền đi tiếp sau khi trận đấu muộn bảng B khép lại với chiến thắng thuộc về U23 Syria.

U23 Syria đã tìm lại niềm vui sau thảm bại 0-5 trước chính U23 Nhật Bản khi có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Qatar.

U23 Syria loại U23 Qatar, đưa U23 Nhật Bản sớm vào tứ kết. (Nguồn: AFC)

U23 Nhật Bản cũng đã chính thức giành vị trí đầu bảng B và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội nhì bảng A - đó có thể là U23 Việt Nam, U23 Jordan hoặc là U23 Saudi Arabia.

Còn với U23 Syria, chiến thắng này đã đưa họ vươn lên vị trí thứ 3 và sẽ đá trận "sinh tử" với U23 UAE ở lượt cuối bảng B để tranh tấm vé còn lại góp mặt ở tứ kết.

U23 Syria cùng có 3 điểm như U23 UAE nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, nên chỉ có thể giành quyền đi tiếp nếu giành chiến thắng.

Hai đội sớm dừng cuộc chơi

Với việc để thua U23 Syria, U23 Qatar đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên của bảng B phải dừng cuộc chơi khi mà vòng bảng còn chưa khép lại.

U23 Qatar được kỳ vọng nhiều trước khi giải đấu diễn ra, nhưng lại liên tiếp gây thất vọng khi lần lượt để thua 0-2 trước U23 UAE và 0-1 trước U23 Syria.

Đoàn quân của huấn luyện viên Ilídio Fernando Torres do Vale rất có thể sẽ phải rời giải đấu mà không có điểm số nào khi mà đối thủ ở ngày chia tay của họ sẽ là U23 Nhật Bản.

U23 Qatar thua 2 trận liên tiếp và sớm dừng cuộc chơi. (Nguồn: AFC)

Cùng với U23 Qatar, U23 Liban trước đó cũng đã phải sớm nói lời chia tay sau hai trận thua liên tiếp tại bảng C.

U23 Liban thi đấu không quá tệ nhưng đã không thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc.

Căng thẳng cuộc cạnh tranh tại bảng C

Ở loạt trận thứ 2 bảng C, U23 Hàn Quốc đã có màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 4-2 trước U23 Liban.

U23 Liban hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Leonardo Farah Shahin (phút 13) và Ali El-Fadl (48). Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc lập tức đáp trả bằng hai bàn thắng của Lee Hyun-yong (20) và Jeong Jae-sang (56).

Sau khi hai lần gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ Hàn Quốc được đẩy lên cao và không mất quá nhiều thời gian để họ có thêm bàn thắng của Kang Seong-jin và Kim Tae-won để thắng chung cuộc 4-2.

Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa U23 Uzbekistan và U23 Iran đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này, bảng C hứa hẹn sẽ rất căng thẳng với cuộc đua tranh tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Iran.

U23 Hàn Quốc đang cùng có 4 điểm như U23 Uzbekistan nhưng tạm xếp đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U23 Iran đang đứng thứ ba với 2 điểm trong tay.

Với cục diện này, bảng C có thể khép lại với kịch bản kịch tính - đó là cả ba đội cùng giành được 5 điểm.

Trường hợp trên hoàn toàn có thể xảy ra nếu U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa nhau, trong khi U23 Iran giành chiến thắng trước U23 Liban.

Tuy nhiên, sự kịch tính sẽ chỉ được đẩy lên cao trào nếu như U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa nhau 0-0 và U23 Iran thắng.

U23 Iran (áo trắng) hòa 2 trận không bàn thắng liên tiếp. (Nguồn: AFC)

Nếu ba đội bằng điểm nhau, kết quả đối đầu giữa ba đội bóng sẽ được tính đến đầu tiên. Hiện tại, U23 Iran đang chính là đội bất lợi nhất khi chia điểm 0 bàn thắng trước hai đối thủ cạnh tranh U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan.

Nếu trận U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan hòa có tỷ số, U23 Iran thắng U23 Liban tỷ số bao nhiêu cũng sẽ bị loại.

U23 Iran chỉ còn con đường đi tiếp là phải thắng U23 Liban cách biệt tối thiểu 2 bàn và hy vọng trận còn lại có kết quả thắng-thua hoặc hòa nhau không bàn thắng./.

