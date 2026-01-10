U23 Việt Nam được thưởng 1,1 tỉ đồng

U23 Việt Nam nhận tiền thưởng khủng sau 2 trận thắng ở giải châu Á - Ảnh: TED TRẦN

Tối 9-1 theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và các ủy viên Ban chấp hành VFF đã gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ông Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần của toàn đội, đồng thời thay mặt thường trực Ban chấp hành thưởng động viên U23 Việt Nam 600 triệu đồng.

Trước đó ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội 500 triệu đồng.

Như vậy, tổng tiền thưởng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tính đến hiện tại ở Giải U23 châu Á 2026 là 1,1 tỉ đồng. Con số sẽ còn có thể tăng khi U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội tiến xa ở giải năm nay.

Ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam mở tỉ số bằng bàn thắng của Khuất Văn Khang trên chấm phạt đền phút 19.

Sau đó, U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 ở phút 44 với cú sút xa đẹp mắt của Marlen Murzakhmatov.

Tới phút 87, Lê Văn Thuận đánh đầu đưa bóng đi đập chân hậu vệ U23 Kyrgyzstan vào lưới, qua đó giúp U23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1.

Còn ở trận gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 cũng nhờ một quả phạt đền (của Nguyễn Đình Bắc) và bàn thắng từ pha đệm bóng sau phạt góc của Nguyễn Hiểu Minh.

6 điểm sau 2 trận giúp U23 Việt Nam đứng trước khả năng rất cao giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Ở trận cuối bảng, U23 Việt Nam đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12-1.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn