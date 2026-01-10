Đình Bắc hôn bóng gây bão mạng

Khoảnh khắc Đình Bắc cúi hôn bóng gây bão mạng.

Tối 9/1, U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026. Một trong hai bàn thắng xuất phát từ cú đá phạt góc được thực hiện bởi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Sau khi Đình Bắc tung cú đá, đồng đội nhận bóng và sút về phía khung thành. Bóng chạm chân cầu thủ Kyrgyzstan và thành công vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam.

Trước khi sút phạt, Đình Bắc đã có hành động cúi xuống hôn bóng - như một cách cầu nguyện cho sự may mắn. Và cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp xứng đáng.

Hình ảnh được người hâm mộ chụp lại và lan truyền. Nhiều người dành lời khen, bày tỏ xúc động. Bên cạnh đó, nhiều fan nói vui rằng nụ hôn đó đã truyền may mắn cho cả đội bóng.

"Phép màu đã đến, chúc mừng tuyển Việt Nam, mừng cho Đình Bắc", "Không chỉ thầy Kim, Đình Bắc cũng có phép thuật" - nhiều fan bình luận vui vẻ.

Trong trận đấu, khoảnh khắc Đình Bắc bị số 17 của Kyrgyzstan giật rơi băng đội trưởng cũng lan truyền và nhận về phản ứng hài hước từ dân mạng.

Khép lại 90 phút, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò Kim Sang-sik có 6 điểm sau hai lượt trận bảng A, rộng cửa đi tiếp tại VCK U23 châu Á.

Nguyễn Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp hai, thay cho đội trưởng Khuất Văn Khang. Anh có màn thi đấu bùng nổ, tạo nên những tình huống nguy hiểm lên khung thành của đối phương. Tiền đạo quê Nghệ An là ngôi sao sáng của tuyển U23 Việt Nam, được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Anh cùng Hiều Minh là người ghi bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Jordan trong trận hôm 6/1.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn