Bàng hoàng cảnh tượng xe buýt chở 12 hành khách lật úp, bay thẳng xuống sông sau va chạm

Vào trưa ngày 29/8, một vụ va chạm đã xảy ra giữa ô tô tải và xe bus trên tuyến đường thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Một đoạn video ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đó, có thể thấy trước khi xảy ra va chạm đã liên tục có những tiếng còi xe rất lớn. Sau đó, hai xe lập tức va chạm mạnh. Cú tông kinh hoàng khiến chiếc xe bus bay xuống mương nước và lật ngang. Từ những hình ảnh tại hiện trường cũng cho thấy nhiều phần xe bị hư hỏng nặng.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tai nạn xe bus tại Ứng Hòa

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền Phong cho hay, cơ quan chức năng TP Hà Nội thông tin về vụ việc đã khiến 3 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng.

Được biết, vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H - 795.XX do anh L.V.T. (SN 1963, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển theo hướng xã Đông Lỗ - xã Kim Đường (Ứng Hòa). Khi đến đến ngã tư đường liên xã qua thôn Kim Bồng va chạm mạnh với xe buýt mang BKS 29B - 209.XX do anh N.X.Đ. (SN 1973, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển, đang đi theo hướng từ xã Minh Đức - Chợ Ngăm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt có 12 hành khách. Vụ tai nạn khiến xe buýt lao xuống mương nước, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: TPO)

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người bị thương gồm bà L. (SN 1961, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), anh H.(SN 2009, trú tại Kim Bảng, Hà Nam), chị V. (SN 2003, trú tại Diễn Châu, Nghệ An).

Ngay sau khi tai nạn giao thông xảy ra , Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Công an huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và kiểm tra sức khỏe.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ tai nạn theo quy định. Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với 2 tài xế và không phát hiện vi phạm.

Tác giả: Phạm Trang (th)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới