Clip: Tên cướp cầm dao thái thịt tấn công tài xế xe buýt và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, cảnh quay từ camera giám sát được ghi lại tại Villa Diamante, Buenos Aires, Argentina, cho thấy khi xe buýt vừa mở cửa ra thì tên cướp bước lên và lập tức rút dao tấn công tài xế vào khoảng 5h58 chiều ngày 12/8.

Tài xế đã cố gắng tự vệ bằng cách giật lấy con dao, nhưng tên cướp đã nhanh chóng lùi lại. Một lúc sau, tài xế vung chân đá tên cướp để đuổi hắn đi.

Tên côn đồ cầm dao tấn công tài xế xe buýt.

Khi thấy một nhóm hành khách do một người phụ nữ dẫn đầu lao tới tấn công, tên cướp buộc phải xuống xe và bỏ chạy.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng tài xế đã bị thương ở ngón tay cái trong cuộc đối đầu.

Vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát. Họ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn