Đập tan các băng nhóm tội phạm khét tiếng

Quả vậy, họ - những người lính của Phòng Trọng án (Phòng 6), Cục Cảnh sát hình sự, ngày qua ngày âm thầm hòa mình vào nhịp sống đời thường, chọn đối mặt với hiểm nguy, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, đem lại bình yên cho cuộc sống người dân. Không chỉ dũng cảm, họ còn mưu trí, mẫn cảm, biết đọc vị tâm lý tội phạm, biết biến từng mảnh thông tin vụn vặt thành chìa khóa mở ra cả đường dây. Mỗi chuyên án được khám phá thành công, không chỉ là mồ hôi, nước mắt mà cả sự đánh cược sinh mạng của những người lính trọng án trong ngôi nhà Anh hùng chung của Cục Cảnh sát hình sự.

Đại tá Lê Đức trung, Trưởng phòng 6 họp án với cán bộ,chiến sĩ.

1. Cuối năm 2024, khi vụ án Bình “kiểm” được khám phá, rất nhiều người đã vô cùng sửng sốt trước âm mưu phạm tội mới lạ nhưng vô cùng thâm độc của Phạm Đức Bình, tức Bình “kiểm” và đồng bọn đang triển khai. Hầu hết những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng đều có tên trong danh sách định sẵn của kế hoạch bắt cóc, khống chế, bắt đóng phim “sex” để chuyển cho đồng phạm tại nước ngoài đăng lên web khiêu dâm. Và cho đến tận bây giờ, có lẽ những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng ấy đã không biết rằng mình nợ các chiến sĩ Cảnh sát hình sự một ơn cứu mạng… Bởi vì, âm mưu và hành động ấy của băng nhóm Bình “kiểm” đã bị “quả đấm thép” Cảnh sát hình sự kịp thời chặn phá.

Phạm Đức Bình, SN 1970, còn gọi là Bình “kiểm”, có bản tính lỳ lợm, côn đồ đến quái gở, thích sử dụng vũ khí quân dụng và từng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bình từng mở sòng bạc, là đối thủ dám thách thức ông trùm Trương Văn Cam (Năm Cam) quyền uy lẫy lừng trong thế giới ngầm ngày ấy. Đỉnh điểm hoạt động phạm tội của Bình "Kiểm" là vào năm 2005, cùng đồng bọn tham gia vụ án bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê để tống tiền 10 triệu USD.

Tháng 4/2024, Bình "Kiểm" mãn hạn tù. Tuy nhiên, phát hiện hắn vẫn tiếp tục thu nạp và tụ tập với đám đàn em hầu hết là bạn tù cũ, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng Trọng án đã theo sát chúng. Đối với Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án, phụ trách phía Nam, anh không lạ gì “chất” của Bình “kiểm” vì đã từng tham gia bắt Bình sau vụ hắn trốn khỏi nơi thi hành án ở Quảng Ninh. Anh biết Bình là kiểu người sống đa nghi, tinh vi, không để bộc lộ sơ hở hay điểm yếu để bị lợi dụng. Đàn em đông nhưng Bình thường chỉ tín nhiệm vài đệ tử được đánh giá cực kỳ trung thành, tin tưởng 100%. Theo dõi Bình “kiểm” cũng rất vất vả, hắn đi đâu cũng quan sát trước sau rất kỹ. Đến nơi, cho đàn em vào trước, 15 phút sau hắn mới xuống xe vào theo, rồi lại vòng theo đường khác ra sau xe xem có thấy ai lảng vảng, theo dõi không.

Ra tù được một thời gian, Bình “kiểm” bắt đầu cùng đồng bọn thực hiện âm mưu kiếm tiền mà được hắn đánh giá là “hàng đỉnh của đẳng cấp ông trùm”. Thực ra, âm mưu này đã được hắn ấp ủ từ những năm tháng ngồi tù, đã từng được hắn hé lộ cho một vài người thân, đệ tử và chờ thời điểm ra tù để thực hiện.

Âm mưu của Bình “kiểm” là tổ chức các hoạt động từ thiện, biểu diễn ca nhạc hoành tráng. Sau khi có vỏ bọc đó, chúng sẽ chi tiền tỷ để mời các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng đến dự tiệc, rồi bắt cóc, khống chế trong ba ngày để cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các clip sẽ được chúng chuyển cho đồng phạm tại nước ngoài để đăng lên web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Để mọi việc kín kẽ, Bình còn tính thuê người tư vấn pháp luật soạn thảo các hợp đồng pháp lý, ép người bị bắt cóc ký để thể hiện đồng thuận quay video quan hệ tình dục. Theo tính toán của Bình, mỗi con tin "cho ra đời 12 tập phim", mỗi tháng sẽ phát hành một tập. Mỗi "tập phim" sẽ có thời lượng 15 phút, nếu đăng trên "web đen" mỗi ngày có ít nhất một triệu người xem, một phút kiếm một USD, như vậy, tiền thu mỗi ngày đến triệu USD... Hắn cho rằng làm được điều đó mới chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh giang hồ của mình.

Bàn kế hoạch xong, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được nhóm này "lên lịch". Hắn cũng đã gặp gỡ người quen trong giới showbiz để nói trước về việc tổ chức các show diễn và nhờ kết nối với các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Kịch bản và tiền đã có, vấn đề tiếp theo là phải có vũ khí quân dụng thật “ngầu” để áp chế con tin. Thông qua quan hệ xã hội, Bình “kiểm” liên hệ với Nguyễn Tuấn An để sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn AK, 500 viên đạn.

Sau khi đã nắm được toàn bộ kế hoạch và các bước hành động của Bình “kiểm” và đồng bọn, với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiên quyết chặn đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài, không để lọt vũ khí vào tay tội phạm và đặc biệt là không để cho chúng có cơ hội thực hiện ý định phạm tội, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự quyết định cho phá án. Điểm “nổ” đầu tiên chính là bắt quả tang đối tượng An đang có hành vi mua bán, vận chuyển súng về Việt Nam cho Bình “kiểm”. Một tổ công tác của Phòng 6 do Đại tá Dương Nguyễn Chính, Phó phòng (nay là Trưởng phòng Tham mưu) đã lập tức sang Lào làm nhiệm vụ. 11h, đặt chân đến đặt Lào, với tinh thần phá án khẩn trương và sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh Lào, gần 17h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Tuấn An đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển valy chứa 2 khẩu súng AK, 5 hộp đạn và nhiều viên đạn ra bến xe để gửi xe khách về Việt Nam cho Bình “kiểm”.

Tại Việt Nam, sau khi nhận tin đã bắt giữ tên An, trinh sát Phòng Trọng án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đã tung quân bắt băng nhóm Bình ''kiểm'' ở TP Hồ Chí Minh và nhiều địa điểm. Mũi vây bắt Bình “kiểm” tập trung trên 50 cán bộ, chiến sĩ. Vì Bình “kiểm” là đối tượng rất liều lĩnh, lại thường xuyên găm súng quân dụng với sở trường “bắn súng 2 tay” nên trước khi xuất quân, Thiếu tướng Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, trực tiếp chỉ đạo vụ án đã quán triệt các trinh sát cụ thể từng tình huống, kế hoạch phá án. Yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng và cả đối tượng. Xác định Bình “kiểm” đang ở trong căn hộ chung cư thuộc Đảo Kim Cương ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ), các tổ công tác lần lượt triển khai. Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp cận, khống chế Bình “kiểm” được trang bị các công cụ hỗ trợ đặc biệt, áo giáp, mũ giáp. Khi Bình “kiểm” ra mở cửa, lập tức, mũi trinh sát ở tuyến đầu lao vào, quật ngã đối tượng…

Đối tượng Bình “kiểm” thời điểm bị bắt.

2. Có thể nói, ở đâu hình thành băng nhóm, ở đó có những dấu chân âm thầm lặng lẽ của người lính hình sự. Thương hiệu của lính trọng án Cục Cảnh sát hình sự đã gắn liền với việc triệt phá các băng nhóm tội phạm “đình đám” như Khánh “Trắng”, Phúc “Bồ”, Năm Cam, Dũng “Palestine”, Phương “Ninh hột”…. Gần đây là chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt” cầm đầu. Thọ”sứt” đã điều hành đàn em gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người; bắt cóc trẻ em; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Đó là chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang triệt phá các băng nhóm tội phạm côn đồ tại Phú Quốc, bắt giữ hơn 100 đối tượng, thu hơn 400 khẩu súng, đem lại bình yên cho đảo Ngọc; chuyên án đấu tranh với băng nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu, bắt giữ 28 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng, 43 viên đạn… Trong các chuyên án truy bắt các băng nhóm tội phạm, từng cán bộ, chiến sĩ của Phòng Trọng án luôn hiểu rõ: đối tượng đều là những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng tử thủ khi bị dồn đến đường cùng. Một viên đạn có thể xuyên qua màn đêm bất cứ lúc nào. Nhưng không ai lùi bước. Họ tiến lên, khống chế đối tượng trong chớp mắt, không để kẻ manh động kịp gây nguy hiểm cho dân thường.

“Phải thực sự có nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề, có bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chúng tôi mới vững vàng trong cuộc đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Và trong môi trường luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm từ những băng nhóm tội phạm giang hồ thì hơn bao giờ hết, sự thương yêu, đoàn kết sẽ khiến chúng tôi tạo nên sức mạnh. Sức mạnh để tấn công đối tượng gây án, sức mạnh để chặn lại những vị kỉ cá nhân, giúp chúng tôi đánh án bằng "bàn tay sạch”- Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng 6 chân thành chia sẻ. Và với những kim chỉ nam ấy, các anh đã góp phần tạo nên thương hiệu Cảnh sát hình sự Việt Nam, không chỉ tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, mà còn có những giá trị nhân văn sâu sắc, tạo niềm tin đặc biệt cho người dân trên mọi miền đất nước. Họ chính là những chiến binh lặng lẽ, những người đi trong bóng tối để mang về ánh sáng. Và ánh sáng ấy – chính là bình yên của đất nước, là niềm tin của nhân dân.

Tác giả: Nhật Quang – Minh Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân