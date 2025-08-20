Sự thật bất ngờ về khoai lang sầu riêng gấp 10 lần khoai Việt đang gây sốt

Bên cạnh giống khoai lang phổ biến giá dao động từ 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại, thị trường Việt thời gian gần đây còn xuất hiện khoai lang sầu riêng Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Đi kèm với tên gọi “khoai lang sầu riêng” khá lạ lẫm, mặt hàng này có giá lên tới 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao 400.000 đồng/thùng. Ảnh: Facebook
Tính ra, 1 kg khoai lang sầu riêng Trung Quốc giá từ 96.000-160.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang Việt Nam. Ảnh: Facebook
Dù đắt nhưng khoai lang sầu riêng vẫn thu hút đông đảo khách hàng, một số nơi không đủ bán. Ảnh: Facebook
Chị Vân Anh (một đầu mối bán nông sản online ở phố Tô Hiệu, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bắt đầu nhập khoai lang sầu riêng về bán từ đầu tháng 8. Ảnh: Facebook
Mỗi chuyến, chị Vân Anh chỉ nhập được 40 thùng loại 2,5kg/thùng do kho giới hạn lượng khoai bán ra cho mối sỉ. Vì vậy, nhiều đơn khách đặt trước chị vẫn không đủ trả hàng. Ảnh: Facebook
Theo chị Vân Anh, khoai lang sầu riêng gây sốt và được nhiều khách đặt mua bởi cái tên khá lạ. Không ít người có tâm lý muốn mua về ăn trải nghiệm. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, chị Vân Anh nhấn mạnh rằng, khoai lang sầu riêng chỉ là cái tên, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng. Ảnh: Facebook
Gọi là khoai lang sầu riêng vì nó tròn ú, mềm mịn như cơm sầu riêng chín. Ảnh: Facebook
Người bán quảng cáo khoai lang sầu riêng có ruột vàng, khi nướng hay hấp đều dẻo, ngọt, thơm lừng, cắn một miếng mềm mịn tan trong miệng, không có xơ. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn