Băng đảng ngang nhiên bốc dỡ ma túy giữa bãi biển đông người

Hôm 30/8, nhóm này lái xuồng máy siêu tốc đến bờ biển Ancha trước sự chứng kiến của khách du lịch và những người tắm nắng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng.

Trên xuồng có ba người, hai người đội mũ trùm đầu và người thứ ba đội mũ trắng. Từ bãi biển, ba người cởi trần, đội mũ trùm đầu tiến lại gần xuồng và được ba người trên giao một số bao cocaine lớn bọc nylon.

Các bao có vẻ rất nặng, được cho vào cốp xe mở sẵn, đậu trên bãi biển, dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm người tắm biển. Nhiều trẻ em đang vui đùa xung quanh.

Sau khi dỡ hàng xong, một người đàn ông nhảy khỏi thuyền và cùng những người khác lên chiếc SUV, rồi phóng nhanh khỏi bãi biển phía nam Tây Ban Nha. Cùng lúc đó, chiếc thuyền lại lao xuống nước.

Theo Diario de Pontevedra, chiếc thuyền đến từ Maroc và phương tiện được cho là đã bị đánh cắp ở Gibraltar.

Một số người có mặt tại hiện trường bày tỏ sự phản đối với những gì đang diễn ra. "Chúng tôi sẽ đâm thủng lốp xe của anh đấy", một số người nói. Song đa số người có mặt chọn cách làm ngơ.

Nhà chức trách địa phương xác nhận vụ việc đã được một nhóm chống buôn bán ma túy điều tra và đã có người bị bắt giữ. "Những việc như thế này chưa từng xảy ra ở đây, huống hồ là giữa ban ngày ban mặt. Đây là điều đáng báo động và tình hình này khiến chúng tôi rất lo ngại".

Kể từ khi sự việc xảy ra, hội đồng thành phố Casares đã kêu gọi thêm lực lượng an ninh và giám sát.

Nhiều người dân cho rằng có vẻ giới chức chưa làm hết mình khiến băng đảng có thể hành xử thản nhiên như mua bán cá.

Theo Telegraph, Tây Ban Nha là cửa ngõ chính để ma túy xâm nhập vào châu Âu, với việc chính quyền thu giữ khối lượng cocaine và cần sa lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Nhiều lô hàng được vận chuyển bằng đường biển từ Trung, Nam Mỹ và Châu Phi.

