Sáu binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiếc máy bay gặp nạn vào ngày 12/3 trong khi hoạt động cùng một máy bay khác. Quân đội Mỹ cho biết vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực đồng minh gây ra, và nguyên nhân đang được điều tra. Một quan chức Mỹ xác nhận, chiếc máy bay còn lại trong sự cố cũng là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, nhưng đã hạ cánh an toàn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai số lượng lớn máy bay quân sự tới Trung Đông để phục vụ các chiến dịch chống Iran. Máy bay KC-135, do Boeing sản xuất từ những năm 1950–1960, là trụ cột trong hệ thống tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ, giúp các máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ dài ngày mà không cần hạ cánh.

Một nhóm vũ trang tại Iraq có tên Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, được cho là có liên hệ với Iran, đã tuyên bố chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Với vụ tai nạn mới nhất, tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các chiến dịch liên quan đến xung đột với Iran kể từ ngày 28/2 đã tăng lên 13 người. Trước đó, bảy binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: vov.vn