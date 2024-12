Băng cướp tại ngã ba “tử thần” và hành trình tiêu diệt tên cầm đầu

Sau vụ này, Thắng đưa đàn em về Quảng Ninh. Chỉ vài ngày sau, gã lại cùng đám "lâu la" gây ra nhiều vụ cướp manh động khác, trong đó 2 lần cướp phải xe của Công an huyện Đình Lập, làm 1 cán bộ công an bị thương. Trước sự hung hãn, manh động của băng cướp do Thắng cầm đầu, thời điểm đó Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công an đặt ra quyết tâm phải bắt giữ hoặc tiêu diệt những tên này. (Ảnh minh họa, nguồn internet)