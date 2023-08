Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An kiểm tra một số di tích ở thị xã Cửa Lò

Trong tỉnh

Chiều ngày 21/8, đoàn công tác của Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An do ông Phạm Công Vinh – Phó Ban Quản lý di tích tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã có cuộc làm việc, khảo sát về việc tu sửa cấp thiết tại một số điểm di tích trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Về phía thị xã Cửa Lò có ông: Mai Văn Lợi- Phó Phòng Văn hóa- Thông tin; đại diện Trung tâm VHTTTT thị xã Cửa Lò.