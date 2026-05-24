Phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại Nghệ An, tạo sinh kế bền vững

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với các bên liên quan thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023–2026. Dự án nằm trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA, dựa trên đề xuất của Hợp tác xã Farmers’Co-op (tỉnh Kagawa, Nhật Bản).

Chuyên gia Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại cho nông dân Nghệ An

Mục tiêu của dự án là góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho tỏi Sanuki — từ sản xuất, xử lý sau thu hoạch, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ trên thị trường.

Dự án đã thực hiện các mô hình trồng thử nghiệm tại địa phương nhằm xác định phương pháp canh tác phù hợp và xây dựng quy trình kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, dự án cũng kiểm chứng khả năng thích nghi của giống tỏi Sanuki với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Nghệ An, cũng như tính khả thi của các khâu bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

Kết quả cho thấy, thông qua theo dõi và phân tích nhiệt độ trong 3 năm, điều kiện canh tác tại địa phương có sự khác biệt so với dự kiến ban đầu, làm cơ sở điều chỉnh kỹ thuật phù hợp. Các mô hình thử nghiệm tại xã Na Ngoi đã giúp hoàn thiện quy trình sản xuất, bao gồm quản lý sâu bệnh, cải tạo đất, tưới tiêu và sử dụng màng phủ. Những nội dung này đã được hệ thống hóa thành tài liệu hướng dẫn cho nông dân.

Bên cạnh đó, dự án đã đánh giá khả năng tiếp nhận kỹ thuật và triển vọng nhân rộng mô hình thông qua khảo sát thực địa và hình thức canh tác ủy thác. Các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm như chế biến tỏi đen, tỏi ngâm xì dầu cũng được thử nghiệm thành công. Dự án đồng thời hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất như máy kéo, máy cày, nhà kính và cơ sở bảo quản giống.

Đáng chú ý, các thực tập sinh người Nghệ An từng làm việc tại Nhật Bản đã tham gia dự án với vai trò kỹ thuật viên, trực tiếp hướng dẫn canh tác cho nông dân. Mô hình này được đánh giá là ví dụ hiệu quả về việc chuyển giao và ứng dụng tri thức, kỹ năng từ nước ngoài về phát triển địa phương.

Tác giả: Trần Ngọc

Nguồn tin: Báo VOV