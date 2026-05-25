Dùng clip nhạy cảm tống tiền người yêu cũ

Ngày 24/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố Minh để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Lê Anh Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra, tháng 5/2024, Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Minh dùng điện thoại của cô gái quay lại nhiều hình ảnh, video nhạy cảm của cả hai. Khoảng hai tháng sau, họ chia tay.

Đến tháng 3/2026, do cần tiền tiêu xài, Minh tạo tài khoản mạng xã hội giả, dùng các clip nhạy cảm đe dọa người yêu cũ, yêu cầu chuyển 30 triệu đồng.

Lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, cô gái trình báo công an và được hướng dẫn phối hợp xử lý.

Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an địa phương xác định Minh là người sử dụng tài khoản ảo để đe dọa, tống tiền.

Tác giả: Ngọc Tài

Nguồn tin: vnexpress.net