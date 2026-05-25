7 loại cây ăn quả có thể trồng ở ban công: Loại cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ

Tự trồng cây ăn quả tại nhà không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn trái cây tươi, hạn chế lo ngại về hóa chất, mà còn là một cách “chữa lành” rất đời thường. Việc tự tay chăm sóc, tưới nước, quan sát cây lớn lên mỗi ngày rồi chờ đến lúc thu hoạch thành quả có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhõm sau những giờ làm việc căng thẳng.

Theo Times of India, ngay cả khi không có vườn, nhiều loại cây ăn quả vẫn có thể phát triển trong không gian nhỏ như ban công, miễn là được chăm sóc đúng cách. Điều quan trọng là chọn giống cây phù hợp, chậu trồng đủ kích thước, đất thoát nước tốt và đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng.

1. Cây ổi

Cây ổi

Ổi là loại cây ăn quả có thể trồng ở ban công nếu chọn giống lùn. Khác với cây ổi trồng ngoài vườn có thể phát triển cao và tán rộng, giống ổi lùn phù hợp hơn với không gian nhỏ, không chiếm quá nhiều diện tích.

Để cây phát triển tốt, gia chủ nên chuẩn bị chậu sâu, đất giàu dinh dưỡng và đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng. Nếu được chăm sóc đều đặn, cây ổi trồng chậu vẫn có thể ra nhiều quả, mang lại cảm giác rất thú vị cho người trồng.

2. Cây cà chua bi

Cây cà chua bi

Cà chua bi là một trong những lựa chọn dễ trồng cho ban công. Cây không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, phù hợp với cả người mới bắt đầu làm vườn tại nhà.

Loại cây này có thể trồng trong chậu cỡ vừa, nhưng cần được làm giàn hoặc cắm cọc để nâng đỡ khi cây phát triển. Khi có đủ ánh nắng và được tưới nước phù hợp, cà chua bi có thể cho nhiều quả nhỏ, màu sắc bắt mắt, vừa dùng làm thực phẩm vừa giúp ban công thêm sinh động.

3. Cây lựu

Cây lựu

Lựu cũng là loại cây ăn quả phù hợp với ban công nếu được trồng trong chậu và đặt ở nơi có ánh sáng tốt. Cây cần nước và nắng để phát triển khỏe mạnh.

Điểm cộng của cây lựu là không chỉ cho quả có giá trị dinh dưỡng, mà hoa lựu cũng có màu sắc rực rỡ, giúp ban công trở nên nổi bật hơn. Với những gia đình muốn một loại cây vừa làm cảnh vừa có quả, lựu là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. Cây chanh

Cây chanh

Chanh là cây ăn quả có thể phát triển tốt trong chậu hoặc thùng trồng. Các giống chanh lùn đặc biệt phù hợp với ban công vì không cần quá nhiều diện tích nhưng vẫn có thể ra quả nếu được chăm sóc đúng cách.

Cây chanh cần chậu đủ lớn, đất thoát nước tốt và nhiều ánh sáng. Khi được tưới nước, bón phân đều đặn, cây có thể cho quả quanh năm. Ngoài ra, mùi hương tươi mát từ cây chanh cũng giúp khu vực ban công dễ chịu hơn.

5. Cây dâu tây

Cây dâu tây

Dâu tây là một trong những loại cây ăn quả phù hợp nhất để trồng ở ban công, đặc biệt trong chậu hoặc giỏ treo. Cây nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích và có thể tạo điểm nhấn đẹp mắt cho không gian sống.

Dâu tây phát triển tốt trong đất màu mỡ, thoát nước tốt và cần khoảng 5-6 giờ ánh sáng mỗi ngày. Nếu được tưới nước thường xuyên và bón phân định kỳ, cây có thể cho quả sau vài tuần trồng.

6. Cây đu đủ

Cây đu đủ

Nếu chọn giống đu đủ lùn, gia chủ vẫn có thể trồng loại cây này trong chậu trên ban công. Đu đủ cần vị trí nhiều nắng, đất thoát nước tốt và được tưới nước đều.

So với một số cây ăn quả khác, đu đủ cần thêm không gian và sự chăm sóc kỹ hơn. Tuy vậy, đây là loại cây phát triển khá nhanh, nên người trồng có thể sớm cảm nhận được sự thay đổi của cây qua từng giai đoạn.

7. Cây chuối

Cây chuối



Chuối là loại cây cuối cùng trong danh sách và cũng là cái tên có thể khiến nhiều người bất ngờ. Thông thường, nhiều người nghĩ cây chuối phải trồng ở vườn rộng, cần nhiều đất và không gian lớn mới có thể phát triển.

Tuy nhiên, theo Times of India, một số giống chuối lùn vẫn có thể trồng tại ban công. Cây cần chậu lớn, nhiều ánh sáng và được tưới nước thường xuyên. Dù vậy, giống như đu đủ, chuối vẫn cần một khoảng không gian nhất định và thời gian để phát triển, nên phù hợp hơn với những ban công rộng, thoáng và có khả năng chịu tải tốt.

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn