Bạn gái thủ môn Cao Văn Bình lộ diện?

Lê Na được cho là bạn gái của thủ môn Cao Văn Bình.

Ngày 27/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tình cảm của thủ môn Cao Văn Bình và một cô gái tên Trương Thị Lê Na.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, Lê Na đăng tải nhiều video quay với thủ thành sinh năm 2005. Theo đó, cả hai có nhiều cử chỉ tình cảm như nắm tay, hôn má. Lê Na cũng từng check-in với một số huy chương nam thủ thành giành được sau các giải đấu, gần nhất là SEA Games 33 ở Thái Lan.

Ngoài ra, một số người hâm mộ để ý trong một video nhảy theo nhạc, Cao Văn Bình từng tạo dáng tay thành hình chữ N - chữ cái đầu trong tên Lê Na.

Lê Na chụp ảnh với huy chương SEA Games của Văn Bình.

Vì vậy, nhiều dân mạng cho rằng đây là người yêu của Cao Văn Bình. Phần lớn bình luận đều khen ngợi cả hai xứng đôi về ngoại hình, trong khi số ít fan nữ cảm thán "tiếc hùi hụi" khi biết thần tượng là hoa đã có chủ.

Tuy nhiên, Lê Na chưa lên tiếng công khai về thông tin hẹn hò thủ môn quê Nghệ An.

Trong khi đó, xuất hiện trong chương trình giao lưu trực tiếp do Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tổ chức vào cùng ngày, Cao Văn Bình ngại ngùng né tránh khi được người hâm mộ hỏi về chuyện tình cảm.

"Câu hỏi này khó quá, chắc em xin phép giữ bí mật, không thể tiết lộ ra được. Tiết lộ ra là chết", anh nói. Về mẫu hình bạn gái lý tưởng, anh cho biết thích người yêu cao trên 1,5 m, biết nấu ăn và dễ thương.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ.

Cao Văn Bình là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự yêu thích sau vòng chung kết U23 châu Á 2026, nơi anh và đồng đội giành hạng 3 chung cuộc.

Từ cái tên dự bị, chàng trai sinh năm 2005 vụt sáng thành người hùng khi được ra sân trong trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc. Tại đó, anh có nhiều pha cứu thua cho đội nhà đồng thời thể hiện bản lĩnh khi hai đội định đoạt kết quả trận đấu trên chấm luân lưu.

