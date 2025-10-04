Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ban hành văn bản thay đổi thời gian vận hành giảm lũ cho hạ du

Ngày 3/10/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 10485/BCH về việc Lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du. Để phù hợp với diễn biến của mưa lũ, tình hình ngập úng phía hạ du lưu vực sông Cả trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thay đổi thời gian thực hiện lệnh tại Văn bản số 10485/BCH ngày 3/10/2025, cụ thể như sau:

Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh: 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2025, các nội dung khác tại Văn bản số 10485/BCH ngày 3/10/2025 không thay đổi.

Nội dung chi tiết: các văn bản số: 10485/BCH ngày 3/10/2025 về việc Lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du và số 10518/BCH về việc thay đổi thời gianvận hành giảm lũ cho hạ du

Tác giả: Nguyễn Thị Liên - PCTT

Nguồn tin: chicucthuyloi.nghean.gov.vn