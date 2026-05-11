Cảnh báo học sinh nuôi kumanthong cầu học giỏi, thi đỗ

Hình ảnh búp bê kumanthong. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay, không gian mạng xuất hiện thông tin lan truyền việc mua búp bê kumanthong có nguồn gốc Thái Lan. Đây là loại búp bê gắn với yếu tố tâm linh, bùa ngải, được xem như vật hộ mệnh đem lại học giỏi, thi đậu, gặp may mắn.

Một số trường hợp là học sinh tiểu học, THCS có liên quan hoạt động mua bán, sử dụng, thờ cúng búp bê kumanthong. Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, trái quy định pháp luật.

Các thông tin về việc búp bê kumanthong đem lại may mắn, học giỏi hay thi cử đỗ đạt là thông tin sai sự thật, có nội dung mê tín dị đoan, do các đối tượng xấu lợi dụng để câu view, trục lợi và gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Khi hoạt động này diễn ra trong môi trường giáo dục, nó sẽ phát sinh nhiều tác động tiêu cực như học sinh rơi vào trạng thái lo âu, tin vào yếu tố tâm linh, bỏ bê việc học, dành nhiều thời gian chăm sóc búp bê, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, nhà trường và xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh nhận thức đúng đắn, xây dựng vào niềm tin vào năng lực bản thân thay vì những phép màu hư ảo.

Các nhà trường cần giải thích rõ tác hại của việc mua bán, nuôi dưỡng, thờ cúng búp bê kumanthong là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, trái với quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và các em học sinh nâng cao cảnh giác, không tin theo, không chia sẻ, không tham gia mua bán, rủ rê, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức.

"Đề nghị nhà trường và gia đình quan tâm giáo dục con em tập trung học tập, rèn luyện bằng năng lực và ý chí của bản thân; đồng thời kịp thời phản ánh cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc trong thực tế xã hội", Công an tỉnh Tây Ninh nêu rõ.

Kumanthong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Nhiều người cho rằng nuôi búp bê kumanthong sẽ gặp may mắn, tài lộc vì chúng đã được yểm bùa.

Khi về Việt Nam, một số người đã thổi phồng, tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Mạng xã hội có nhiều hội, nhóm kín được lập ra chuyên trao đổi, mua bán và chăm sóc búp bê kumanthong, mỗi búp bê được rao bán với giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn