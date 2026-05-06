Gần 8.000 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời hạn đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, cả nước có trên 1,22 triệu thí sinh đăng ký.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là gần 1,16 triệu em (chiếm 94,78%); thí sinh tự do là 63.844 em (chiếm 5,22%). Có 7.952 thí sinh miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,65%).

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, có hơn 1,2 triệu em đăng ký trực tuyến (chiếm 98,45%) và 18.970 thí sinh đăng ký trực tiếp (chiếm 1,55%).

Theo kế hoạch, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Thí sinh phải thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn được lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông./.

Tác giả: Phạm Mai

Nguồn tin: vietnamplus.vn