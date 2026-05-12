Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tập trung giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, lâu dài đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phòng, chống bạo lực học đường là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với Vụ Học sinh, sinh viên hôm nay, 11/5.

Bạo lực học đường là một trong những vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục trong nhiều năm qua, gây bức xúc và lo lắng trong dư luận đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí an toàn tính mạng của học sinh. Ngay trong đầu năm 2026 đã có hàng loạt vụ việc bạo lực học đường đau lòng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Hoàng Đức Minh cho biết Vụ đã tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa học đường; công tác y tế trường học, giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường; bảo đảm an toàn trường học và hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện.

Theo Vụ trưởng Hoàng Đức Minh, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai theo hướng tăng cường hiệu quả thực chất, bám sát yêu cầu đổi mới quản lý và yêu cầu thực tiễn của ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng thông qua việc tăng cường hướng dẫn, nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, Vụ tiếp tục triển khai các quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Bên cạnh đó, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên tiếp tục được quan tâm; các nội dung liên quan đến dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất được xác định là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục chú trọng giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện, nhất là các nội dung ngoài chương trình chính khóa như giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, giáo dục thể chất và các kỹ năng cần thiết khác. Các nhiệm vụ, hoạt động phải được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm và tính đến hiệu quả thực chất. Nhiều lĩnh vực có thể xây dựng các chỉ số đo lường cụ thể để phục vụ công tác quản trị.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Học sinh, sinh viên rà soát, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về học sinh, sinh viên; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành./.

Tác giả: Phạm Mai

Nguồn tin: vietnamplus.vn