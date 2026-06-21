Lễ tưởng niệm 555 anh linh liệt sĩ nhà báo

Sáng 21/6, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), cùng nhà báo Trần Văn Hiền nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; nhà báo Trần Quốc Huy - phóng viên Tạp chí Công dân Khuyến học; nhà báo Trần Văn Tuyên - phóng viên Báo VietNamNet; nhà báo Lê Quyết - phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận và nhà báo Mai Liễu - phóng viên Báo Công thương đã đến không gian thờ tự chư vị anh linh 555 liệt sĩ là nhà báo để dâng hoa, dâng hương trong dịp này.

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tư) làm lễ tưởng niệm các anh linh liệt sĩ nhà báo sáng 21/6/2026. Ảnh: Quốc Huy

Từ sáng sớm, nhà chùa đã chuẩn bị hương hoa, nước, mâm cơm chay cúng các anh linh liệt sĩ nhà báo. Đại diện một số nhà báo cũng đến dâng hoa, trái cây và thắp nén hương thơm cùng làm lễ trước ban thờ có tên, tuổi, đơn vị những nhà báo đã anh dũng hy sinh.

Đại đức Thích Đồng Tuệ đã làm lễ, ghi nhận công lao của các anh, chị làm báo thế hệ trước trong dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, mong muốn các nhà báo trẻ hiện nay cần phát huy vai trò, trách nhiệm phản biện, đấu tranh để bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp hơn.

Nhà báo Trần Văn Hiền thắp hương tưởng niệm. Ảnh: Quốc Huy

Nhà báo Trần Văn Hiền được biết đến là người có công nhiều năm sưu tầm, tìm kiếm các nhân vật, người thân các nhà báo là liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Cho đến nay, tại không gian thờ tự ở chùa Da đã có 555 anh linh liệt sĩ nhà báo được ghi tên trang trọng.

Nhà báo Trần Quốc Huy phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học thắp hương tri ân các anh linh liệt sĩ nhà báo tại chùa Da. Ảnh: Bảo Ngọc

Nhà báo Lê Quyết - phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Công luận dâng hương. Ảnh: Quốc Huy

Nhà báo Trần Văn Tuyên - phóng viên Báo VietNamNet dâng hoa lên ban thờ anh linh liệt sĩ. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn