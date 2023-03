Ban Chỉ đạo phát triển du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2022, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và đón nhận những tín hiệu tích cực. Cùng với cả nước, Nghệ An đã chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế kể từ ngày 15/3/2022 sau hơn hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Nhiều điểm du lịch trong tỉnh như: Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), biển Cửa Lò, các điểm du lịch ở TP Vinh và miền Tây xứ Nghệ... thu hút lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm; nhất là trong những tháng hè, các cơ sở lưu trú du lịch ghi nhận nhu cầu đặt phòng rất cao. Đặc biệt, vào các ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng từ 3 - 5 sao đều đạt 70 - 100% công suất.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch cũng sôi nổi trở lại với nhu cầu tăng cao của thị trường khách du lịch nội địa.

Đ/c Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2022

Năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ 6.730.000 lượt khách du lịch, bằng 356% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 187% KH năm 2022; trong đó lượng khách có lưu trú đạt 4.412.000 lượt, bằng 342% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 147% KH năm 2022; khách quốc tế đạt 33.500 lượt, bằng 775% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 335% KH năm 2022. Doanh thu du lịch đạt 5.602 tỷ đồng, bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 187% KH năm 2022.

So với yêu cầu đặt ra của kịch bản tăng trưởng trong năm 2022, ngành du lịch đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra cả về lượng khách cũng như doanh thu du lịch, góp phần vào tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng như đóng góp vào tổng thu nhập GRDP của tỉnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón và phục vụ 1.300.000 lượt, trong đó khách lưu trú đạt 800.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.653 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.005 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó ưu tiên nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn, du lịch làng sinh thái cộng đồng...

Bên cạnh đó, ngành Du lịch đã phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và các chuyên gia du lịch tổ chức chương trình Famtrip “Nghệ An – Về miền Ví Giặm”; hoàn thành việc khảo sát, xây dựng sản phẩm và công bố tour caravan “Khám phá cung đường miền tây Nghệ An”, đồng thời giới thiệu quảng bá trên mạng xã hội, nhiều kênh truyền hình, báo chí trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, ngành Du lịch đã phối hợp triển khai khảo sát phát triển mô hình du lịch nông thôn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng …

Đ/c Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị tăng cường phối hợp để phát triển du lịch tâm linh

Tuy nhiên, theo đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo thì tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm du lịch còn chậm sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau, khu vui chơi giải trí của Vinpearl Cửa Hội,... Chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú có dấu hiệu đi xuống, nhất là khu vực ven biển. Sản phẩm du lịch tuy đã có bước cải thiện nhưng chưa tạo bước đột phá, chưa có có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với khách du lịch ngoại tỉnh...

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã góp ý trong việc xây dựng các video quảng bá, tuyên truyền du lịch tỉnh; công tác xây dựng, quy hoạch các điểm du lịch; công tác phối hợp giữa ngành Văn hóa và ngành Du lịch để phát huy các giá trị văn hóa...

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những kết quả ngành du lịch đạt được trong năm 2022. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã kịp thời triển khai các văn bản về phát triển du lịch của Trung ương và địa phương.

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về du lịch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch.

Cùng với đó, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa - lịch sử gắn với tâm linh, du lịch sinh thái gắn với văn hóa vùng đồng bào dân tộc và vùng nông thôn. Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn như: Du lịch thể thao, mạo hiểm, du lịch MICE… với định hướng phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh. Tăng cường kết nối các điểm du lịch lân cận để mở rộng không gian du lịch nhằm phát huy hiệu quả các mô hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề truyền thống. Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm về lĩnh vực du lịch, rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án du lịch đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch gắn với chuyển đổi số. Xây dựng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu đón và phục vụ 7,940 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 5,240 triệu lượt khách lưu trú; 81,5 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7.470 tỷ đồng.

