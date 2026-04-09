Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (thứ hai từ phải sang) trao quyết định, tặng hoa cho các ông Lê Văn Lợi, Trần Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 8-4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Ban Bí thư về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phân công, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông nhấn mạnh các tân Phó trưởng ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Việc các cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp cho bộ máy lãnh đạo của ban được kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các tân phó trưởng ban phát huy tốt nhất năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo ban tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ.

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 2 viện hàn lâm, gắn kết hiệu quả hoạt động của 2 viện với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 19 66, quê Hải Phòng . Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, kỹ sư thủy lợi.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ