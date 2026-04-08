Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các bộ trưởng nhiệm kỳ mới

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng các đại biểu tại Quốc hội

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, ngày 8-4, Quốc hội đã nghe tờ trình dự thảo nghị quyết bầu bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo đó, danh sách các bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm gồm có 14 bộ trưởng và ba thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

- Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

- Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

- Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn

- Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

Sau khi kiện toàn các chức danh, Chính phủ có 23 thành viên. Trong đó lãnh đạo Chính phủ gồm: Thủ tướng Lê Minh Hưng và sáu Phó thủ tướng gồm: ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

Cùng đó là 14 bộ trưởng các bộ và ba thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong đó có sáu bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm cho nhiệm kỳ này gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Có hai bộ trưởng đang được Thủ tướng Chính phủ giao quyền bộ trưởng ở nhiệm kỳ trước và được Quốc hội chính thức phê chuẩn, bổ nhiệm cho nhiệm kỳ này gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, trong nội các Chính phủ có 9 vị trí lãnh đạo lần đầu được phê chuẩn, bổ nhiệm làm bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ này gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ.

