Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày, khói độc 'tra tấn' người dân

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Nghĩa Thái – Chủ tịch UBND phường Thái Hòa - cho hay, trước đó, phường đã chủ trì cuộc họp yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ, xe cứu hỏa và thiết bị máy móc, phối hợp chặt chẽ để khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng. Công ty môi trường được yêu cầu phối hợp trong việc san gạt, cô lập nguồn cháy, xử lý rác thải, triển khai các giải pháp giảm thiểu khói bụi, ô nhiễm sau cháy. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý đám cháy. Tinh thần chung là xử lý sự cố nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình chữa cháy và khắc phục hậu quả.