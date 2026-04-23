Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày, khói độc 'tra tấn' người dân

Theo đó, nhiều ngày qua, khu vực bãi rác ở Tx.Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An - nay thuộc địa bàn 3 địa phương: xã Đông Hiếu, phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu cháy âm ỉ, khói bốc lên cao hàng chục mét. Người dân nơi đây cho biết, họ thấy đám cháy xuất hiện tại bãi rác vào ngày 13/4. Sau đó, đám cháy bùng phát và lan rộng, gần như bao trùm toàn bộ bãi rác có diện tích khoảng 2ha. Rác được chất đống cao, mùi hôi thối, ruồi muỗi ảnh hưởng đến hoạt động, sinh hoạt của người dân.
Khói cùng mùi khét lan rộng sang các địa bàn lân cận, khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực bị đảo lộn. “Mùi khét, mùi hôi khiến không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân sống xung quanh bãi rác. Mong lực lượng chức năng sớm xử lý để người dân sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi lo sợ tình trạng này kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân”, chị Nguyễn Thị Châu, SN 1978, trú tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Tiến, SN1960, trú tại phường Thái Hòa - cho biết: “Đã nhiều năm, người dân xung quanh bãi rác phải sống chung với ô nhiễm môi trường, ruồi nhặng, mùi hôi thối nồng nặc cả ngày lẫn đêm. Người dân phải sống chung với ô nhiễm. Đợt này cháy kéo dài khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Chúng tôi lo sợ hít phải khói từ bãi rác cháy nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc này”.
Người dân địa phương cho biết, trước khi ô nhiễm vì khói từ đám cháy, bãi rác này thường xuyên phát sinh ra mùi hôi thối, đặc biệt vào ngày nắng nóng. Hàng trăm hộ dân xung quanh thường xuyên phải chịu ô nhiễm khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An - cho biết, bãi rác nằm trên khu vực giáp ranh của 3 địa phương gồm: xã Đông Hiếu, phường Tây Hiếu và Thái Hòa. Đám cháy xảy ra nhiều ngày nay trên diện tích khoảng 2ha. Hiện lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy cùng các địa phương đang phối hợp phun nước, xử lý dần để khống chế đám cháy.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Nghĩa Thái – Chủ tịch UBND phường Thái Hòa - cho hay, trước đó, phường đã chủ trì cuộc họp yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ, xe cứu hỏa và thiết bị máy móc, phối hợp chặt chẽ để khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng. Công ty môi trường được yêu cầu phối hợp trong việc san gạt, cô lập nguồn cháy, xử lý rác thải, triển khai các giải pháp giảm thiểu khói bụi, ô nhiễm sau cháy. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xử lý đám cháy. Tinh thần chung là xử lý sự cố nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình chữa cháy và khắc phục hậu quả.
Tác giả: Hà Hằng - Đồng Tâm
Nguồn tin: nguoiduatin.vn