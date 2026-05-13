Nghệ An: Thực hư thông tin giáo viên THCS ra đề kiểm tra cho học sinh tiểu học

Ảnh minh họa: AI

Lo ngại việc phối hợp chuyên môn vượt quá phạm vi thông thường

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, cho rằng giáo viên và phụ huynh tại phường Cửa Lò, Nghệ An phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học cuối năm học, gây hoang mang cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Theo đó, một giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa cho rằng, những năm trước, đề kiểm tra định kỳ cuối năm đối với học sinh lớp 5 do Phòng GD&ĐT phân công giáo viên tiểu học xây dựng chung cho toàn thị xã; giáo viên THCS chỉ tham gia phối hợp coi thi, giám sát chấm thi.

Tuy nhiên năm nay, hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn được cho là đã đề xuất các trường tiểu học gửi ma trận đề để phía THCS thống nhất và trực tiếp ra đề kiểm tra cho học sinh lớp 5. Đề xuất này sau đó được triển khai tại một số trường.

"Nhiều giáo viên bức xúc vì cho rằng cấp THCS đang can thiệp sâu vào hoạt động chuyên môn của tiểu học, vượt quá chức năng phối hợp thông thường", một giáo viên ẩn danh phản ánh.

Giáo viên THCS không can thiệp chuyên môn

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã kiểm tra các phản ánh liên quan việc giáo viên THCS tham gia ra đề kiểm tra đối với học sinh lớp 5 trên địa bàn.

Theo ông Nhân, qua rà soát nội dung trao đổi giữa các nhà trường và trong các nhóm chuyên môn, đây là hoạt động phối hợp chuyên môn nhằm thống nhất ma trận đề kiểm tra chung, bảo đảm sự đồng đều trong đánh giá học sinh giữa các trường.

"Đây là sinh hoạt chuyên môn để các trường bàn bạc, thống nhất ma trận đề kiểm tra. Sau đó, từng trường tiểu học tự xây dựng đề kiểm tra theo đúng quy định chuyên môn", ông Nhân khẳng định.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho biết, việc phối hợp xây dựng định hướng ma trận đề là phù hợp với chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, nhằm bảo đảm thống nhất về yêu cầu đánh giá, không phải hoạt động ra đề thay cho cấp tiểu học.

"Không có việc cấp THCS ra đề hay can thiệp vào công tác chuyên môn của cấp tiểu học như thông tin đang lan truyền", ông Nhân nhấn mạnh.

Theo ông Nhân, việc ra đề kiểm tra cụ thể vẫn thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng các trường tiểu học theo quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (ngày 04/9/2020) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời về vai trò của giáo viên THCS trong quá trình này, ông Nhân cho biết giáo viên THCS "không tham gia ra đề kiểm tra cho học sinh tiểu học".

"Các trường được khuyến khích phối hợp, trao đổi chuyên môn để xây dựng định hướng chung về ma trận đề. Tuy nhiên, đề kiểm tra do từng trường tiểu học chủ động xây dựng và chịu trách nhiệm", ông nói.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cũng cho rằng một số nội dung chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua "chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc", dễ gây hiểu nhầm trong dư luận.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn