Trường Vinh (Nghệ An): Khu đất gần 2ha bỏ hoang nhiều năm, thành bãi rác tự phát

Ghi nhận thực tế cho thấy, khu đất được quây tôn xung quanh, song hệ thống rào chắn đã xuống cấp, nhiều vị trí hư hỏng, bục rách; rác thải xây dựng, đất đá bị đổ tràn lan, tạo nên cảnh quan nhếch nhác.

Bên trong khu đất, cây cỏ mọc um tùm, xen lẫn nhiều loại rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng. Không ít khu vực rác tồn đọng lâu ngày, chất thành đống lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh đô thị.

Khu đất nằm đối diện Trường THCS Trung Đô.

Đáng chú ý, khu đất nằm đối diện Trường THCS Trung Đô. Vào giờ tan học, khu vực trước cổng trường thường xuyên tập trung đông phụ huynh chờ đón học sinh. Tình trạng ô nhiễm, nhếch nhác từ khu đất bỏ hoang không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Theo bà Bùi Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Đô, khu đất đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, do thiếu sự quản lý, nhiều người tự ý đổ rác thải và vật liệu xây dựng vào khu vực này. “Nhà trường từng tổ chức dọn vệ sinh, nhưng chỉ có thể làm sạch phần giáp ranh. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý,” bà cho biết.

Bên trong khu đất, cây cỏ mọc um tùm xen lẫn nhiều loại rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng.

Về nguồn gốc, khu đất có diện tích 19.289,4 m² được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) giao cho Xí nghiệp Dệt Minh Khai từ năm 1984 để xây dựng Nhà máy Dệt Nghệ Tĩnh. Đến năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Dệt may Nghệ An. Sau đó, vào năm 2017, quyền sử dụng đất được chuyển sang Công ty CP Dệt may Trung Đô.

Cũng trong năm 2017, doanh nghiệp này đã lập hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án khu dân cư tại phường Trung Đô, TP. Vinh (cũ). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, đến năm 2022, dự án đã bị chấm dứt hoạt động theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, với lý do nhà đầu tư tự chấm dứt theo quy định của Luật Đầu tư.

Không ít khu vực rác đã tồn đọng lâu ngày, chất thành đống lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo UBND phường Trường Vinh, khu đất hiện vẫn do Công ty CP Dệt may Trung Đô quản lý. Những năm qua, doanh nghiệp đã nhiều lần đề xuất thực hiện dự án nhà ở nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Gần đây, vào năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất triển khai dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và chưa được xem xét, thông qua.

Thực trạng khu “đất vàng” bị bỏ hoang kéo dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất mà còn tạo điểm nóng về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hình ảnh đô thị địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp cụ thể nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn