Bãi biển Nhật Lệ ken đặc rác sau bão

Ba ngày sau khi bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị, nước lũ từ đất liền đổ ra biển mang theo rác thải. Sóng sau đó lại đánh dạt rác vào bãi tắm Nhật Lệ, phường Đồng Hới.
Nhật Lệ từng được Tổng cục Du lịch xếp vào top 10 thắng cảnh biển hấp dẫn nhất Việt Nam với cát trắng, nước trong và sóng êm, thu hút du khách.
Khác với màu xanh trong trước đây, nước biển Nhật Lệ những ngày qua chuyển vàng đục, nhiều đoạn đen đặc do rác phân hủy và sóng đánh tan.
Chính quyền phường Đồng Hới kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức và người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp để trả lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bãi biển.
Rác tấp dày đặc thành từng lớp dọc bãi biển, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Thành phần rác chủ yếu là lục bình, cây cỏ, cành lá khô, xốp, chai nhựa, vỏ đồ uống…
"Rác này từ nơi khác theo lũ trôi về, người dân địa phương không xả thẳng ra biển. Năm nào cũng vậy, cứ mưa bão là rác lại tấp vào bờ", bà Loan, chủ một nhà hàng ven biển Nhật Lệ, nói.
Ngoài rác hữu cơ còn có rác khó phân hủy như bao bì nylon, vỏ chai nhựa nằm trên bãi cát.
Gốc cây khô khá lớn trôi dạt nằm trên bãi cát, chưa được thu dọn.
Người đi dọc bãi biển nhặt chai nhựa, vỏ lon bia mang về bán.
Lác đác du khách dạo biển chơi trên bãi cát đầy rác.
Bão Bualoi đổ bộ phía bắc Quảng Trị rạng sáng 29/9 làm 4 người chết, 8 người mất tích, đa số là ngư dân tàu cá của TP HCM. 3.390 nhà bị hư hỏng, tốc mái.
Ông Trần Văn Tân, chủ cơ sở dịch vụ ven biển, cho biết rác tấp dày đặc sau bão. Gia đình ông ba ngày nay dọn từ sáng đến tối mà vẫn không xuể. "Dọn hôm nay xong thì tối rác lại tấp vào, nhưng để bán hàng thì phải dọn sạch", ông giải thích.
Rác được công nhân môi trường thu gom thành từng đống rồi vận chuyển đi tiêu hủy. Mỗi ngày, công nhân Tổ vệ sinh bãi biển Nhật Lệ, phải dọn hàng chục xe rác, nhưng chỉ vài giờ sau, bãi biển lại phủ kín.
Công nhân Ban Quản lý dịch vụ công ích Đồng Hới đang khẩn trương thu gom rác.
Bà Đoàn Thị Hồng Phương, Phó giám đốc Ban Quản lý, cho biết đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới, chia ca làm liên tục. Mục tiêu trong vài ngày tới cơ bản làm sạch toàn bộ bãi biển, tạo điều kiện để du khách yên tâm trở lại Nhật Lệ.
Tác giả: Đắc Thành
Nguồn tin: vnexpress.net