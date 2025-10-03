Chính phủ hỗ trợ hơn 2.500 tỉ cho 15 tỉnh thành ảnh hưởng thiên tai, bão lũ

Vượt qua nhiều điểm ngập lụt, những suất quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến tay người dân vùng lũ huyện Yên Bình, Yên Bái - Ảnh: NAM TRẦN

Theo đó, hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương. Cụ thể: Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 500 tỉ; Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Trị mỗi tỉnh 200 tỉ; Cao Bằng 195 tỉ; Huế 135 tỉ; Điện Biên 90 tỉ; Lai Châu 24 tỉ; các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình mỗi tỉnh 20 tỉ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng và điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương; bảo đảm đúng quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước và đầu tư công.

UBND các tỉnh, thành phố được hỗ trợ có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục đích, phạm vi, đối tượng theo quy định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; đồng thời báo cáo kết quả phân bổ kinh phí, tình hình triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ.

Thời hạn thực hiện và giải ngân chậm nhất đến ngày 31-12-2025.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, trường hợp thiệt hại vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 30-10 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, trình Thủ tướng phương án xử lý kinh phí tổng thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương, bảo đảm hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí; kịp thời báo cáo, đề xuất thu hồi về ngân sách trung ương nếu phát hiện sử dụng sai mục đích, sai đối tượng.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn