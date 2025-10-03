40 nghệ sĩ gửi 9 tỉ cho bà con vùng bão: 'Dân chơi phải khoe cứu bao nhiêu người'

Câu nói của Hà Anh Tuấn "Dân chơi bây giờ phải khoe được cứu bao nhiêu người, chứ không nên khoe vật chất đơn thuần" được nhắc lại - Ảnh: FBNV

Tính đến sáng 3-10, đã có hơn 40 nghệ sĩ cùng bạn bè tham gia đóng góp giúp đỡ bà con các vùng gặp bão Bualoi vừa qua. Họ là: Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc, Soobin, Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang, Tuấn Hưng, Lý Hải - Minh Hà, Hòa Minzy... và rất nhiều người khác. Tổng số tiền đóng góp đã hơn 9 tỉ đồng.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh đến tận nơi tại nhà bà con vùng bão ở Hưng Yên, Ninh Bình để thăm hỏi và ủng hộ trực tiếp.

Nhói lòng khi thăm nhà bà con vùng bão

Việc nghệ sĩ đóng góp, quyên tiền cho người gặp khó khăn không phải là bắt buộc nhưng ngày càng có nhiều nghệ sĩ coi đây là điều nên làm. Có những nghệ sĩ đóng góp mà không công khai số tiền, chỉ muốn truyền đi một hành động đẹp.

Hôm 1-10, đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng diễn viên Thuận Nguyễn, Lâm Bảo Châu thăm bà con chịu ảnh hưởng bão số 10 ở Hưng Yên và Ninh Bình. Đoàn thăm 4 hộ gia đình ở Ninh Bình, hỗ trợ phí tang lễ và một phần để dựng lại nhà cửa. Ngoài số tiền gửi qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ địa phương, đoàn muốn đến nhà để chia sẻ mất mát của bà con.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh, các diễn viên Thuận Nguyễn, Lâm Bảo Châu thăm những gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi, thắp nhang cho người đã khuất - Ảnh: NVCC

Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói với Tuổi Trẻ Online: "Ở ngôi làng mà cả đoàn đến, cơn lốc đã cướp đi bốn sinh mạng. Ở một ngôi nhà, khi hai ông bà đang ngủ thì tường đổ sập, họ mất ngay trong đêm. Người con kể tối hôm trước còn chào cha mẹ, sáng hôm sau đã không còn ai. Hình ảnh tang thương, con cháu nhỏ bé đeo khăn tang giữa đổ nát khiến tôi rất ám ảnh".

Anh được người dân kể rằng đây là lần đầu họ chứng kiến cơn lốc xoáy lớn như vậy, đi tới đâu thì cuốn tung nhà cửa tới đó. Những mất mát này làm anh thấy nhói lòng.

Ca sĩ Tuấn Hưng và những người bạn đóng góp 500 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: NVCC

Ca sĩ Soobin và người hâm mộ đã đóng góp 520 triệu đồng cho bà con vùng bão - Ảnh: FBNV

Hà Anh Tuấn: 'Giúp đồng bào là trách nhiệm của mình'

Trong lời chia sẻ gửi đến Tuổi Trẻ Online, Hà Anh Tuấn nói về việc giúp đỡ người dân vùng bão Bualoi: "Tuấn rất đau lòng và việc giúp đỡ bà con, đồng bào là trách nhiệm của mình. Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau, đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn".

Theo anh, xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và chương trình 'Sketch a Rose in Los Angeles' đóng góp 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) qua Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NVCC

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hà Anh Tuấn nói: "Dân chơi bây giờ phải khoe được cứu bao nhiêu người, bao nhiêu đứa trẻ con bệnh tật, chứ không nên khoe cái túi cái xe, khoe vật chất đơn thuần. Việc mình khoe vật chất làm tổn thương những người đang quá khó khăn". Câu nói của anh "viral" vì suy nghĩ mới mẻ về lòng tốt, sự sẻ chia.

Mỗi lần các nghệ sĩ liên tục có những hành động đẹp để giúp đỡ bà con vùng bão, câu nói của Hà Anh Tuấn lại được nhiều người đăng tải.

"Khái niệm "dân chơi" tích cực là mình vẫn làm việc và tận hưởng xứng đáng sức lao động của mình nhưng hạn chế làm người khác buồn" - anh nói thêm.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ