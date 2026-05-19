Hệ sinh thái BH Media, Lululola, Mây SaiGon trước khi dính án vi phạm bản quyền

Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời khởi tố 7 bị can để điều tra theo quy định pháp luật. Các vụ án được khởi tố trong quá trình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số này có vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media). Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình – Tổng Giám đốc BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam (VCCA).

Tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty, cũng bị khởi tố để điều tra các hành vi liên quan đến xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Liên quan nhóm 1900 Group, cơ quan chức năng khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ Hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ Hộ kinh doanh Thông Zeo.

Ngoài ra, vụ án tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn có hai bị can bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, trong đó ông Huy giữ vai trò Giám đốc doanh nghiệp.

BH Media nhiều lần vướng tranh cãi bản quyền

Theo tìm hiểu, BH Media được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và nội dung số. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hải Bình và ông Đào Xuân Hoàng mỗi người sở hữu 40%, bà Nguyễn Thị Huyền Trang nắm 20%.

Đến cuối tháng 9/2020, cơ cấu sở hữu thay đổi khi ông Nguyễn Hải Bình nâng tỷ lệ nắm giữ lên 79,9%, bà Nguyễn Thị Huyền Trang sở hữu 20% vốn còn lại. Tháng 12/2021, BH Media tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc BH Media.

Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội và đăng ký quy mô lao động 8 người.

Trước khi bị khởi tố, BH Media từng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến bản quyền âm nhạc trên nền tảng YouTube.

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son cho biết ca khúc Giấc mơ trưa do mình sáng tác bị BH Media khiếu nại bản quyền trên YouTube. BH Media sau đó khẳng định đây là cơ chế quét tự động do đơn vị đang sở hữu bản hòa tấu đàn nhị của ca khúc, đồng thời cho rằng có sự nhầm lẫn giữa quyền tác giả và quyền bản ghi. Sau phản ánh từ nữ nhạc sĩ, BH Media đã gỡ xác nhận bản quyền.

Cùng năm, BH Media tiếp tục gây tranh cãi khi bị VTV phản ánh “nhận vơ” bản quyền một số tác phẩm, trong đó có ca khúc Tiến quân ca. Tại AFF Cup 2021, việc phần lễ chào cờ trận Việt Nam – Lào bị tắt tiếng trên YouTube khiến dư luận cho rằng BH Media “đánh gậy” bản quyền Quốc ca Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp phủ nhận và cho biết đơn vị tiếp sóng chủ động tắt tiếng để tránh rủi ro mất doanh thu.

Loạt doanh nghiệp giải trí trong diện điều tra

Đối với Công ty TNHH Lululola Entertainment, doanh nghiệp được thành lập ngày 15/3/2021 tại Đà Lạt (Lâm Đồng), hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ đồ uống với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Võ Văn Nam.

Ngoài doanh nghiệp trên, ông Nam còn liên quan đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lululola Entertainment, thành lập ngày 3/3/2022 tại Đà Lạt. Doanh nghiệp này hiện đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Lululola là thương hiệu gắn với chuỗi đêm nhạc acoustic nổi tiếng tại Đà Lạt sau đại dịch COVID-19. Mô hình cà phê kết hợp biểu diễn âm nhạc ngoài trời của đơn vị này từng trở thành “đặc sản” giải trí tại Đà Lạt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và khách du lịch.

Lululola

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng xuất hiện trong các đêm diễn của Lululola như Lệ Quyên, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Trung Quân hay Văn Mai Hương. Các video biểu diễn phát hành trên YouTube thường đạt hàng triệu lượt xem.

Theo tìm hiểu, giá vé tại Lululola dao động tùy ca sĩ, vị trí và thời điểm. Các show lớn thường có giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/vé hạng C, B; khoảng 1,2 triệu đồng và có thể lên tới 1,8 triệu đồng/vé hạng VVIP. Các đêm acoustic nội bộ hoặc ban nhạc nhỏ có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/vé, thường đã bao gồm đồ uống.

Lululola thường tổ chức các đêm nhạc acoustic vào thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật hằng tuần. Sức chứa tại đây dao động từ 400 - 1.000 khách tùy theo cách bố trí sân khấu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Mây Lang Thang SaiGon được thành lập ngày 28/6/2021 tại TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức thực hiện và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, người đại diện kiêm Giám đốc là ông Võ Hoàng Việt.

Đến ngày 8/4, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Mây SaiGon. Từ ngày 30/8/2023, ông Võ Hoàng Việt giữ vai trò Chủ tịch công ty, còn ông Nguyễn Trung Trường Huy làm Giám đốc. Hiện doanh nghiệp đang trong tình trạng ngừng hoạt động có thời hạn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Trường Huy còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mây Bốn Phương Trời tại Đà Lạt, thành lập ngày 12/8/2025. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí, có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng và quy mô 3 lao động.

Mây Lang Thang SaiGon

Ông Nguyễn Trung Trường Huy được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo. Ông cùng Võ Hoàng Việt xây dựng thương hiệu Mây Lang Thang tại Đà Lạt từ năm 2019.

Ban đầu, Mây Lang Thang là mô hình kết hợp cà phê, homestay và sân khấu âm nhạc. Sau đó, thương hiệu này phát triển thành một trong những mô hình tiên phong cho xu hướng du lịch kết hợp trải nghiệm âm nhạc tại Việt Nam.

Mây Lang Thang và Mây Sài Gòn từng bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nhắc tên trong tranh cãi về nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền âm nhạc cách đây vài năm.

Theo tìm hiểu, giá vé tại Mây Lang Thang dao động tùy ca sĩ, vị trí và thời điểm. Các show thường có giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/vé hạng Standard 2, đến khoảng 1,5 triệu đồng/vé hạng Premium. Một số đêm diễn lớn tại Hà Nội và TP HCM từng có giá gần 2 triệu đồng/vé.

Chuỗi sân khấu âm nhạc Mây Lang Thang thường tổ chức khoảng 20 đêm nhạc mỗi tháng tại Đà Lạt, TP HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Tại Đà Lạt, không gian nghe nhạc ngoài trời tại hẻm Hoàng Hoa Thám có sức chứa khoảng 700 - 900 khán giả. Ngoài ra còn có sân khấu nhỏ Mây In The Nest với sức chứa khoảng 300 khách. Trong khi đó, tại các chương trình lưu diễn ở TP HCM và các địa phương khác, Mây Lang Thang thường sử dụng không gian có quy mô khoảng 1.400 - 2.000 ghế.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn