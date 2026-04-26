Bắt hai vợ chồng sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân Emo's chứa chất cấm

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt vợ chồng Trần Thị Như Hảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thới An, TP.HCM) để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát phê chuẩn và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt đến các bị can vào hôm qua 25-4.

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương đồng loạt kiểm tra với Công ty TNHH Nông sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…

Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn: 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại Emo's…

Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo's chứa sibutramine - Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Trần Thị Như Hảo cùng tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay với sự đầu tư bài bản về thiết bị máy móc và nhân công sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, thực tế các sản phẩm trên không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất.

Chất sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao…, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Hảo đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỉ đồng. Riêng tháng 2 và 3-2026, đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn