Muốn giảm cân, nhiều người chọn súp lơ trắng vì lý do này

Vì sao ăn súp lơ trắng tốt cho việc giảm cân?

Súp lơ trắng được đánh giá là thực phẩm có mật độ năng lượng thấp, tức khối lượng nhiều nhưng lượng calo lại không cao. Trung bình, một cốc súp lơ trắng cắt nhỏ chỉ chứa khoảng 25 calo và khoảng 5g carbohydrate - thấp hơn đáng kể so với cùng khẩu phần cơm trắng.

Ít calo nhưng giúp no lâu

Hàm lượng chất xơ trong súp lơ trắng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hạn chế việc ăn vặt giữa các bữa.

Một cốc súp lơ chứa khoảng 2g chất xơ nhưng chỉ cung cấp khoảng 25 calo. Khi cảm giác no được duy trì lâu hơn, tổng lượng calo nạp vào trong ngày cũng có xu hướng giảm, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Súp lơ trắng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều thực đơn giảm cân nhờ ít calo, giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu

Có thể thay thế các thực phẩm giàu tinh bột

Súp lơ trắng thường được sử dụng thay cho cơm trắng, khoai tây nghiền hoặc bột mì trong nhiều món ăn như cơm súp lơ, súp kem hay pizza đế súp lơ. Việc thay thế này giúp giảm lượng carbohydrate tinh chế, hỗ trợ ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác nhanh đói sau ăn.

Hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn

Các loại rau ít tinh bột như súp lơ trắng có chỉ số đường huyết thấp, góp phần kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều, đặc biệt vào buổi tối. Đây là yếu tố quan trọng đối với những người đang trong quá trình giảm cân.

Thành phần dinh dưỡng trong súp lơ trắng hỗ trợ giảm cân ra sao?

Không chỉ ít calo, súp lơ trắng còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất ổn định khi ăn kiêng.

Giàu vitamin C và folate

Súp lơ trắng là nguồn cung cấp vitamin C khá dồi dào, đồng thời chứa folate và kali. Vitamin C đóng vai trò hỗ trợ miễn dịch, chống oxy hóa và giúp cơ thể duy trì sức khỏe trong giai đoạn cắt giảm năng lượng.

Thuộc nhóm rau họ cải giàu hợp chất có lợi

Súp lơ trắng thuộc nhóm rau họ cải, cùng với bông cải xanh, cải Brussels và cải bắp. Nhóm thực phẩm này được đánh giá cao trong chế độ ăn lành mạnh nhờ chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch và quá trình chuyển hóa.

Phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng

Với đặc điểm ít tinh bột, không chứa cholesterol và gần như không có chất béo, súp lơ trắng phù hợp với nhiều phương pháp ăn uống như eat clean, low-carb hoặc thực đơn kiểm soát đường huyết. Đây là lý do khiến loại rau này dễ được đưa vào kế hoạch giảm cân dài hạn.

Cách ăn súp lơ trắng để giảm cân hiệu quả hơn

Cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảm cân của súp lơ trắng. Nên ưu tiên hấp, luộc hoặc áp chảo với ít dầu để giữ dinh dưỡng và tránh tăng calo không cần thiết, đồng thời hạn chế chiên ngập dầu hoặc dùng cùng sốt béo. Ngoài ra, nên kết hợp súp lơ trắng với các nguồn protein nạc như ức gà, cá, trứng hoặc đậu phụ để tăng cảm giác no và duy trì khối cơ. Dù hỗ trợ giảm cân tốt, loại rau này cũng không nên thay thế hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài, vì cơ thể vẫn cần carbohydrate lành mạnh để duy trì năng lượng.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV