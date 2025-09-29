Đơn xin Hoàng gia ân xá của ông Thaksin gây tranh cãi

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Thai PBS World, một nguồn tin cấp cao trong Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết đơn kháng cáo xin ân xá của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được bộ xử lý và chuyển đến Văn phòng Tổng thư ký Nội các để xem xét.

Nguồn tin lưu ý mọi phạm nhân có bản án, bao gồm cả ông Thaksin, đều có quyền xin Hoàng gia ân xá. Quyền này cũng được áp dụng cho vợ/chồng, cha mẹ hoặc con của phạm nhân thông qua Cục Cải huấn.

Theo quy trình, sau khi Cục Cải huấn nhận được đơn kháng cáo, cục sẽ xem xét các tình tiết liên quan và chuyển đến Bộ trưởng Tư pháp, sau đó là Văn phòng Tổng thư ký Nội các và Văn phòng Hội đồng cơ mật.

Đơn kháng cáo xin ân xá của phạm nhân không thể bị bác bỏ và phải được nộp lên, kèm khuyến nghị "nên được ân xá" hoặc "mức án đã phù hợp". Việc ân xá hay giảm án hoàn toàn thuộc đặc quyền của Nhà vua và bất khả xâm phạm.

Ông Thaksin về nước vào tháng 8-2023 sau 15 năm sống lưu vong, và bị bắt giam ngay sau đó. Ông bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền và xung đột lợi ích, sau đó được giảm án xuống còn một năm.

Tuy nhiên chỉ sau 13 tiếng ở nhà tù tạm giam Bangkok, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cảnh sát và ở lại khu VIP của bệnh viện cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024.

Việc ông Thaksin có quyền kháng cáo xin ân xá hoặc giảm án thêm một lần nữa hay không là vấn đề đang gây tranh cãi.

Nguồn tin nói rằng cựu Thủ tướng Thaksin có thể cho rằng mình đã chấp hành xong án một năm, với 6 tháng tại bệnh viện và 6 tháng còn lại được tại ngoại.

Ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng ông Thaksin không mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng để biện minh cho việc ở lại bệnh viện trong 6 tháng, đồng thời bản án một năm tù vẫn chưa được Cục Cải huấn thi hành. Do đó tòa ra lệnh cho ông trở lại nhà tù để thi hành án.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn