Ba ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 1, tài xế c.h.ế.t trong cabin

Tài xế xe tải mắc kẹt và tử vong trong cabin sau vụ tai nạn - Ảnh: TÂM PHẠM

Trưa 22-3, một lãnh đạo UBND xã An Châu, Nghệ An cho biết công an địa phương đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, ít nhất 2 người bị thương.

Khoảng 10h50 sáng cùng ngày, tài xế xe tải chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Thịnh (cũ), nay là xã An Châu xảy ra va chạm với xe 7 chỗ ngồi chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, tài xế xe tải đẩy xe 7 chỗ lên dải phân cách giữa quốc lộ 1.

Tiếp đó xe tải đâm trúng xe tải chạy ngược chiều ở làn đường đối diện.

Hai tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, xe 7 chỗ bị lật nghiêng. Nhiều người dân sống gần đó chạy tới ứng cứu, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải T.H.C. (52 tuổi), quê xã Văn Hiến, Nghệ An thiệt mạng.

Xe 7 chỗ bị húc bay lên dải phân cách - Ảnh: TÂM PHẠM

Ít nhất hai người trong xe 7 chỗ và tài xế xe tải chạy ngược chiều bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cả ba ô tô đều bị hư hỏng nặng, một số cột đèn đường, biển tín hiệu giao thông bị húc đổ.

Hiện trường vụ tai nạn là đoạn quốc lộ 1 khu vực dân cư, cho phép tài xế chạy tốc độ tối đa 90km/h.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ