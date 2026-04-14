Ba lô đầy rau, trứng của người cha 70 tuổi thăm con gái lấy chồng xa

Cha 70 tuổi mang ba lô đầy quà quê lên thăm con gái. Hình ảnh người cha gầy gò lặn lội từ quê lên thành phố, tay xách nách mang toàn món con gái thích khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha gầy gò, vai đeo ba lô, tay xách túi đồ cùng thùng xốp lỉnh kỉnh đem từ quê lên thành phố cho con gái khiến cư dân mạng xúc động. Nhiều người để lại bình luận rằng, còn cha mẹ là còn hạnh phúc, bởi dù con cái có lớn đến đâu vẫn luôn được quan tâm, chăm sóc theo cách rất riêng.

Được biết, người đàn ông trong clip là ông Bùi Trung Thành (70 tuổi), bố của chị Bùi Hương (sinh năm 1992, sống ở Đồng Nai). Chị Bùi Hương lấy chồng cách nhà khoảng 200 km.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương cho biết sau khi lập gia đình và có hai con, chị ít có thời gian về thăm nhà. Chồng chị làm trong quân đội nên công việc bận rộn, mỗi tháng chị sắp xếp về quê một lần.

Ông Thành nhiều năm nay mắc bệnh thận và phải điều trị định kỳ. Gần 20 năm dùng thuốc khiến sức khỏe ông suy giảm, việc đi lại cũng trở nên vất vả hơn. Mỗi tháng, ông đều tự bắt xe khách lên bệnh viện để thăm khám, mất hơn nửa ngày nếu phải xin giấy chuyển viện.

Chị Hương và bố mẹ.

Đầu tháng 4 vừa qua, ông có lịch tái khám. Theo dự định, ông sẽ đi chuyến xe 7h sáng để con gái ra bến đón, nhưng lần này ông bất ngờ đổi sang chuyến xe đêm và có mặt tại nhà con từ 4h sáng.

"Bố tôi bảo đi xe đêm để xe chở thẳng đến nhà tôi, không muốn tôi phải ra bến đón, nắng nôi lại nguy hiểm. Tôi nghe bố nói mà nghẹn ngào", chị Hương kể.

Hình ảnh người cha với chiếc ba lô lớn và nhiều túi đồ khiến chị không khỏi xúc động. Bên trong đều là những món quà quê do chính tay ông chuẩn bị.

"Nào thịt gà, thịt ngan, thịt lợn, trứng, rau, bánh trái. Bố còn mang cả chanh, quất và khoai mì luộc sẵn, ba lô của bố gần như chỉ toàn đồ ăn cho con cháu", chị chia sẻ.

Sau khi hoàn tất việc thăm khám và mua thuốc, ông ở lại nhà con một buổi rồi lại bắt xe khách về quê.

Ở nhà, ông bà vẫn nuôi gà, vịt, vài con bò và trồng thêm cây ăn trái. Hiện ông bà đang sống cùng con trai, là anh trai của chị Hương.

Gia đình chị Hương trong chuyến du lịch mới đây.

Theo chị Hương, bố là người nghiêm khắc nhưng sống tình cảm, luôn dành trọn sự quan tâm cho các con. Lần đầu tiên chị thấy bố khóc là ngày chị đi lấy chồng.

Ông dạy con gái nhiều bài học về cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. "Bố tôi nói trong cuộc sống vợ chồng, những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là biết đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu trước khi đưa ra quyết định hay nói lời tổn thương".

Những lời dạy đó giúp chị chậm lại trong cách cư xử và giữ gìn sự êm ấm trong gia đình. Với chị, dù không dư dả về vật chất, gia đình luôn coi trọng tình cảm. Ngày còn học cao đẳng, khi kinh tế khó khăn, bố từng bán cả con bò để mua cho chị một chiếc laptop phục vụ việc học, lo toan để con không thiếu thốn.

"Đến giờ, khi đã trưởng thành và có gia đình riêng, tôi vẫn cảm nhận rõ tình yêu thương khi được bố mẹ yêu thương, chăm lo từng chút một", chị Hương trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn