Con gái lấy chồng xa về thăm nhà bất ngờ, bố mẹ phản ứng khiến ai cũng rưng rưng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực xúc động của một gia đình. Theo đó, cô gái đi lấy chồng xa nên rất lâu mới có dịp đưa con về thăm ông bà ngoại.

Tuy nhiên, vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, cô gái này đã âm thầm đưa con gái về nhà.

Mãi đến khi cả hai mẹ con vào tận cửa nhà, ông bà ngoại với phát hiện ra và không tránh khỏi cảm xúc bất ngờ, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bà ngoại vừa vỗ tay, vừa tròn mắt ngạc nhiên rồi vội ôm chầm lấy đứa cháu gái. Ông ngoại thường ngày cứng rắn bao nhiêu thì hôm nay cũng phải xúc động, rưng rưng nước mắt.

Thấy con gái đưa cháu về bất ngờ, bà ngoại vừa bất ngờ vừa vỡ òa hạnh phúc. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước màn đoàn tụ của gia đình.

"Tự dưng xem xong nhớ nhà quá, nhớ ba má quá, ước gì cũng được trở về với vòng tay của ba má"

"Đúng là cha mẹ nào cũng mong muốn gần con cái. Mong rằng những chị em lấy chồng xa sẽ luôn được chồng yêu thương và thấu hiểu để vơi đi cảm giác tủi thân"

"Nhìn người khác hạnh phúc mà tôi rưng rưng. Tôi cũng từng mong ước có 1 gia đình đúng nghĩa có ba và mẹ mong ngóng mình về"

"Hạnh phúc quá, khoảnh khắc này có lẽ chỉ ai lấy chồng xa mới hiểu", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

