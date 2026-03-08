Loạt ô tô tiết kiệm xăng ở Việt Nam: Chạy 100km chưa tới 100.000 đồng, có mẫu “ăn” ít hơn xe máy

Nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam hiện có mức tiêu thụ nhiên liệu rất thấp, khiến chi phí vận hành ngày càng dễ chịu. Theo tính toán từ giá xăng RON95 khoảng 22.340 đồng/lít, để chạy 100km tốn dưới 100.000 đồng, xe chỉ cần tiêu thụ dưới 4,48 lít/100km.

Một số mẫu hybrid đang đạt mức này, thậm chí thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn, Toyota Yaris Cross Hybrid chỉ tiêu thụ khoảng 3,8 lít/100km, tương đương gần 85.000 đồng tiền xăng. Nhiều mẫu khác như Camry Hybrid, Honda HR-V e:HEV RS hay Suzuki Swift cũng dao động quanh 4,2–4,4 lít/100km.

Ngoài ra, các dòng plug-in hybrid còn tối ưu hơn nhờ kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Xu hướng điện hóa đang giúp ô tô ngày càng tiết kiệm, có mẫu thậm chí tiêu thụ nhiên liệu ngang hoặc thấp hơn xe máy trong một số điều kiện vận hành.

Tác giả: Văn Chế

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn