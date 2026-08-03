Áo đấu Indonesia gây tranh cãi trước đại chiến Việt Nam

Ngày 27/7, tuyển Indonesia ra quân tại ASEAN Championship 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia trên sân Pakansari (Bogor). Đội chủ nhà sớm áp đặt thế trận, liên tục gây sức ép và khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương để tạo cách biệt lớn.

Tối 31/7, Indonesia tiếp tục đánh bại Timor-Leste 3-0 ở bảng A ASEAN Cup 2026 khi được chơi hơn người từ phút 21. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 3/8.

Bên cạnh màn trình diễn tấn công và cơn mưa bàn thắng, Indonesia còn gây chú ý với diện mạo mới. Các cầu thủ ra sân trong bộ trang phục do Kelme, thương hiệu đồ thể thao Tây Ban Nha, thiết kế và sản xuất.

Bộ áo đấu 2026 của Indonesia giữ màu sắc truyền thống. Ảnh: Kelme.

Năm nay, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bắt đầu hợp tác với Kelme để cung cấp trang phục cho các đội tuyển bóng đá và futsal quốc gia. Đây cũng là bộ áo đầu tiên trong thỏa thuận kéo dài đến năm 2030.

Theo hãng, thiết kế kết hợp các yếu tố lịch sử và văn hóa Indonesia với chất liệu vải dành cho thi đấu chuyên nghiệp.

Áo sân nhà tiếp tục sử dụng tông đỏ chủ đạo, gắn với quốc kỳ và biểu tượng Garuda của tuyển Indonesia. Thân áo có các sọc ngang chuyển sắc đỏ - trắng, tạo hiệu ứng chuyển động nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống.

Thương hiệu đồ thể thao của Tây Ban Nha cho biết chi tiết này được lấy cảm hứng từ quốc kỳ Indonesia, thể hiện niềm tự hào và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ mỗi khi bước ra sân.

Trong khi đó, áo sân khách lấy màu trắng làm chủ đạo với thiết kế tối giản hơn. Điểm nhấn là họa tiết chìm phát triển từ batik - kỹ thuật nhuộm vải truyền thống nổi tiếng của Indonesia.

Cổ và tay áo được viền đỏ để tạo điểm nhấn tương phản. Huy hiệu Garuda nổi bật ở ngực áo, đặt cạnh logo Kelme. Thiết kế hướng đến khả năng sử dụng cả khi thi đấu lẫn trong đời sống thường ngày.

Thương hiệu thể thao cho biết bộ trang phục sử dụng loại vải nhẹ, thoáng khí và có các lỗ nhỏ ở một số vị trí để hỗ trợ thoát mồ hôi. Áo được may theo phom ôm cơ thể, sử dụng chất liệu co giãn nhằm giúp cầu thủ vận động thuận tiện hơn trên sân.

Áo đấu tạo tranh luận khi các sọc ngang trên áo sân nhà bị liên tưởng đến trang phục cầu lông. Ảnh: Kelme; @aseanutdfc/Instagram.

Mỗi sản phẩm còn có nhãn xác thực “Kelme Official Product Authentic” (Sản phẩm chính hãng được Kelme xác nhận), nhằm chứng nhận chất lượng và vật liệu dành cho thi đấu chuyên nghiệp.

Bộ áo năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của tuyển Indonesia sau khi Kelme trở thành nhà cung cấp trang phục. Trước đó, đội bóng sử dụng sản phẩm của thương hiệu nội địa Erspo.

Bộ áo được giới thiệu vào tháng 3 và nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ Indonesia. Một số người đánh giá cao việc giữ màu sắc truyền thống và đưa họa tiết batik lên áo sân khách. Trong khi đó, số khác cho rằng thiết kế còn đơn giản, chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Các sọc ngang trên áo sân nhà cũng bị liên tưởng đến trang phục cầu lông.

Trước những phản hồi này, CEO Kelme Indonesia cho rằng một mẫu áo mới khó có thể làm hài lòng tất cả người hâm mộ. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến để cải thiện các sản phẩm sau.

Tác giả: Như Phương

Nguồn tin: znews.vn