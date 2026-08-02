Lạnh lùng đánh bại Malaysia, Thái Lan "đặt một chân" vào bán kết AFF Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan khởi đầu AFF Cup 2026 với chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước tuyển Lào ngay trên sân khách. Malaysia cũng đã giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo nhập tịch Paulo Josue.

Cuộc đọ sức giữa 2 đội ở lượt trận thứ ba mang tính quyết định không chỉ đến tấm vé đi tiếp mà còn là ngôi đầu bảng B. Với tính chất quan trọng, 2 đội nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Malaysia dù phải làm khách nhưng đã tạo được một số tình huống nguy hiểm trong những phút đầu. Nhưng Thái Lan lại tìm được bàn thắng nhờ quả penalty.

Tình huống phạm lỗi đáng tiếc của hậu vệ Malaysia không qua mắt được hệ thống VAR. Trên chấm 11m, Yotsakorn Burapha lạnh lùng đánh bại thủ môn, mở tỉ số trận đấu.

Tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia

Bàn thắng giúp tuyển Thái Lan thi đấu thanh thoát và tạo ra thêm được nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 55, Teerasak Poeiphimai dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Không còn gì để mất, Malaysia dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối. Dù vậy, các chân sút đội khách không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. 2-0 nghiêng về Thái Lan là kết quả cuối cùng. Đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng để giành lấy ngôi đầu bảng, Voi chiến gần như chắc chắn đã ghi tên mình vào vòng bán kết AFF Cup 2026.

Kết quả: Thái Lan 2-0 Malaysia

Bàn thắng: Yotsakorn Burapha 38', Teerasak Poeiphimai 55'

BXH Bảng B AFF Cup 2026

Tác giả: KDH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn