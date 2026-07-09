Anh tài "bão view" show Chông gai: 21 tuổi phải gánh nợ 28 tỷ của mẹ đẻ và cú "tái sinh" ngoạn mục, cứu cả gia đình

Tại sân khấu bùng nổ của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bên cạnh những cái tên sở hữu ngoại hình "vạn người mê" hay phong cách trẻ trung chuẩn idol, ca sĩ Đông Hùng lại vụt sáng theo một cách vô cùng đặc biệt. Các "gai con" còn đùa nhau: "Anh cán bộ vừa nhạt vừa hài mà ảnh cười đã thấy cuốn".

Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau sự lịch lãm và nụ cười hảo sảng ấy là một Đông Hùng tinh thần thép được tôi luyện qua những biến cố nghiệt ngã đến cùng cực trong quá khứ.

Gánh nợ 28 tỷ thay mẹ đẻ và những vết sẹo rướm máu

Năm 2014, khi vừa lọt vào Top 3 Vietnam Idol, hào quang chưa kịp đến thì Đông Hùng đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng: gia đình vỡ nợ 28 tỷ đồng do mẹ ruột làm ăn thua lỗ và sa chân vào vay nặng lãi. Ở tuổi đôi mươi – cái tuổi đẹp nhất để bay nhảy và cống hiến cho đam mê, Đông Hùng phải gác lại tất cả để bước vào cuộc chiến sinh tồn, nai lưng đi hát khắp nơi, làm đủ mọi công việc chỉ để kiếm tiền trả nợ lãi và bảo vệ em trai ăn học.

Biến cố chạm đỉnh điểm vào cuối tháng 8/2017, mạng xã hội rúng động trước hình ảnh bàn tay đẫm máu cùng dòng trạng thái van xin khẩn thiết của Đông Hùng. Vì xô xát với chủ nợ tại nhà, anh bị thương nghiêm trọng, rách tay phải khâu nhiều mũi. Những lời cay đắng anh thốt lên ngày ấy: "Tôi khổ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi... Mẹ ơi, cho con một con đường sống với" khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thắt lòng. Phận làm con không thể bỏ mẹ, suốt nhiều năm trời, nam ca sĩ gồng gánh trả hàng chục tỷ đồng trong sự đè nặng của áp lực tiêu cực và tinh thần kiệt quệ.

Đông Hùng cho hay, có thời điểm anh đi hát, đứng trên sân khấu có thể nhìn thấy chủ nợ ở phía dưới khán đài. Nhưng nam ca sĩ không vì thế mà sợ hãi, anh vẫn quyết tâm bám trụ với nghề và gom góp trả nợ cho mẹ với động lực mạnh mẽ:

Vì xô xát với chủ nợ tại nhà, anh bị thương nghiêm trọng, rách tay phải khâu nhiều mũi.

"Đó là sự bình yên cho gia đình, là sự an toàn cho bố mẹ, một tương lai cho em trai. Tôi không nghĩ thời điểm đó mình gặp nguy hiểm, chỉ là bị áp lực thôi. Tôi hát ở trên, các anh chị ấy ngồi ở dưới thì đương nhiên là bị áp lực thôi.

Tôi làm những điều đó bởi vì tôi thương mẹ. Khi chứng kiến mẹ phải đối diện với mọi điều như vậy, bản thân mình là con trai cả trong nhà thì không thể đành lòng được. Nên tôi làm tất cả mọi điều để mẹ được yên tâm và nhẹ lòng một chút.

Trên đời này nếu không có nợ thì đương nhiên là yên tâm. Nhưng mà nếu có nợ, hãy nhớ rằng nợ tiền là cái nợ nhẹ nhàng nhất".

Cuộc sống viên mãn hiện tại và "bến đỗ" bình yên

Trải qua giông bão bủa vây, ông trời cuối cùng đã bù đắp cho Đông Hùng một bến đỗ bình yên tuyệt đối. Năm 2020, anh chính thức kết hôn với bà xã Minh Anh (kém anh 6 tuổi).

Minh Anh chính là "trạm sạc năng lượng", là hậu phương vững chắc nhất đưa Đông Hùng ra khỏi vũng bùn tăm tối. Cô không chỉ vun vén gia đình mà còn đảm nhận vai trò quản lý, tất bật lo toan từ trang phục đến lịch trình biểu diễn để chồng yên tâm đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Anh từng nhắc đến vợ mình một cách đầy tự hào: "Đồng nghiệp thường nói rằng tôi đang có một “cục vàng” bên cạnh. Tôi vui lắm vì cuối cùng cũng được mang vợ ra khoe và thấy mọi người yêu cô ấy nhiều thế nào. Cuộc đời tôi trải qua nhiều cột mốc. Nhưng cột mốc đáng nhớ nhất trong đời là lấy vợ, có con. Vợ đã cùng với tôi đi qua rất nhiều những chặng đường khó khăn. Nếu không có vợ động viên và ủng hộ thì chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay".

Nhìn Đông Hùng vững vàng, tỏa sáng bản lĩnh và tràn đầy năng lượng tích cực tại Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả mới thấm thía sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương.

Một người đàn ông từng bị dồn vào đường cùng, giờ đây có thể mỉm cười rạng rỡ và quyến rũ theo một cách rất riêng – cách quyến rũ của một người đã nếm trải đủ dư vị đắng cay nhưng chọn giữ lại sự tử tế, bao dung. Chính mái ấm nhỏ yên bình bên vợ con đã tái sinh anh, biến những vết sẹo rướm máu năm xưa thành huân chương của sự trưởng thành. Gia đình, suy cho cùng, chính là liều thuốc chữa lành và là bệ phóng vĩ đại nhất giúp người đàn ông vượt qua mọi "chông gai" của cuộc đời.

Tác giả: VV

Nguồn tin: Phụ nữ mới