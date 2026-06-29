Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mở màn gây tranh cãi

Tối 27/6, tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, đánh dấu sự trở lại của chương trình sau một năm tạm hoãn. Mùa giải năm nay quy tụ 34 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, MC, đạo diễn, nhạc sĩ... Trong đó có 5 gương mặt từng tham gia mùa đầu gồm Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 lên sóng tập đầu tiên gây tranh cãi.

Điểm mới của chương trình là thể thức đối kháng trực tiếp ngay từ Công diễn hội ngộ. Trong đó, 10 đội được chia thành 5 cặp đấu, mỗi đội phải hoàn thành 2 phần thi gồm tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm. Khán giả tại trường quay chỉ được bình chọn cho 1 trong 2 đội, khiến áp lực cạnh tranh tăng lên ngay từ vòng đầu.

Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, tập mở màn lại nhận nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội.

Điều khiến người xem phàn nàn nhiều nhất là thời lượng lên tới hơn 5 giờ trên nền tảng số. Hơn 2 giờ đầu chủ yếu dành cho phần giới thiệu 34 anh tài, các cuộc trò chuyện và chia sẻ của nghệ sĩ trước khi bước vào những màn trình diễn. Không ít khán giả cho rằng chương trình bị kéo dài không cần thiết, làm giảm sức hút của các phần thi âm nhạc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét dù sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đạo cụ được đầu tư công phu nhưng các tiết mục vẫn chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mùa đầu tiên. Một số màn trình diễn được đánh giá thiên về dàn dựng hơn là tạo dấu ấn âm nhạc.

Mở đầu hành trình, các nghệ sĩ trải qua thử thách tại "Trạm xác nhận anh tài" với loạt tình huống hài hước khi hệ thống nhận diện liên tục từ chối quét gương mặt. Nhiều màn ứng biến ngẫu hứng đã xuất hiện, từ việc tạo dáng, hát ngẫu hứng đến biểu diễn động tác khó để vượt qua thử thách. Sau đó, các đội bước vào "Mật thất lửa", nơi họ phải lựa chọn đối thủ muốn đối đầu hoặc né tránh, đặt nền móng cho những cuộc chiến chiến thuật ngay từ vòng công diễn đầu tiên.

Mùa giải năm nay quy tụ 10 đội với những màu sắc riêng như "Anh tài lắm chiêu", "Quái kiệt mộng mơ", "Những kẻ lãng du", "Biệt đội tái xuất" hay "Tổ đội sóng ngầm". Theo luật mới, các đội sẽ thi đấu theo thể thức đối kháng trực tiếp qua năm cặp đấu. Mỗi đội trình diễn các tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm trước khi khán giả tại trường quay bình chọn đội chiến thắng. Bên cạnh đó, năm nghệ sĩ có điểm cá nhân cao nhất sẽ nhận "Nhẫn chiến tướng", tạo lợi thế cho vòng thi tiếp theo.

Đội của Đại Nghĩa tạo dấu ấn bằng chuỗi tiết mục kết hợp âm nhạc, sân khấu và yếu tố giải trí.

Ở cặp đấu đầu tiên, "Anh tài lắm chiêu" gồm Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Mew Amazing tạo dấu ấn bằng chuỗi tiết mục kết hợp âm nhạc, sân khấu và yếu tố giải trí. Cao trào đến khi Đại Nghĩa thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu nhưng vẫn giữ ổn định phần hát live, khiến cả khán phòng bất ngờ. Sau phần trình diễn, nam nghệ sĩ tiết lộ anh phải chấp nhận những cơn tiền đình sau hậu trường để hoàn thành tiết mục.

Trong khi đó, "Tình đầu rực cháy" với sự góp mặt của Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan mang đến hình ảnh một nhóm nhạc thần tượng đúng nghĩa với phần hát, vũ đạo đồng đều và giàu năng lượng. Dù được đánh giá cao về kỹ thuật trình diễn, nhóm vẫn để thua trước "Anh tài lắm chiêu". Will cho biết anh nể phục khả năng làm chủ sân khấu và biểu cảm của các đàn anh, còn Huỳnh Lập cho rằng chiến thắng đến từ sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và cảm xúc mà nhóm mang lại.

"Quái kiệt mộng mơ" quy tụ Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy và Thỏ (Da LAB).

Cặp đấu còn lại chứng kiến màn đối đầu giữa "Quái kiệt mộng mơ" và "Những kẻ lãng du". "Quái kiệt mộng mơ" quy tụ Trịnh Thăng Bình, Hà An Huy và Thỏ (Da LAB), mang đến không gian âm nhạc đậm chất pop-rock với những bản hit được phối mới. Đặc biệt, Thỏ xúc động khi lần đầu biểu diễn solo sau gần 2 thập kỷ hoạt động cùng Da LAB, trong khi Trịnh Thăng Bình đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Những kẻ lãng du khai thác ký ức thanh xuân bằng loạt ca khúc quen thuộc gắn với thế hệ 8X, 9X.

Đối đầu với họ, "Những kẻ lãng du" gồm Đinh Mạnh Ninh, Thơm (Da LAB) và Dũng DT lựa chọn khai thác ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X bằng loạt ca khúc quen thuộc. Dù không mạnh về vũ đạo, nhóm tạo thiện cảm nhờ sự gần gũi, hài hước và năng lượng tích cực. Khoảnh khắc Thơm chia sẻ về gần 20 năm đồng hành cùng Thỏ rồi phải đối đầu trên sân khấu cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Chung cuộc, "Những kẻ lãng du" giành chiến thắng nhờ sự đồng cảm và tính giải trí trong phần trình diễn.

Theo luật chơi, ba cặp đấu còn lại gồm Biệt đội tái xuất đối đầu Anh tài tình, Anh tài hào hoa gặp Anh tài nội lực và Tổ đội sóng ngầm so tài với Anh chàng nhà bên sẽ lần lượt lên sóng ở các tập tiếp theo.

Kết quả bình chọn nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trên nhiều diễn đàn, khán giả cho rằng có những nghệ sĩ sở hữu kỹ năng hát, nhảy và trình diễn tốt nhưng chưa tạo được lợi thế, trong khi một số tiết mục an toàn hơn lại giành chiến thắng.

Ngoài những tranh luận về nội dung, thành tích phát sóng của chương trình thấp hơn kỳ vọng của nhiều khán giả nếu so với sức hút mà mùa đầu từng tạo ra trên các nền tảng số.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá chất lượng cả mùa giải chỉ sau một tập phát sóng. Với luật chơi mới, dàn nghệ sĩ đa dạng cùng sự đầu tư lớn về sân khấu và sản xuất, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ ở các công diễn tiếp theo.

Tác giả: Tùng Lâm (theo vtcnews, laodong)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn