Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại

Tối 27/1, thông qua fanpage, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo về sự trở lại của chương trình trong năm nay.

"Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này. Chúng tôi đang mong ngóng ngày giới thiệu đến cả nhà những gương mặt mới, câu chuyện mới và nhiều điều mới lạ. Gia tộc anh tài, mọi người nghĩ là ai?", theo nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất "tung hint" đầu tiên là hình ảnh với con số 33+. Dưới bình luận, đông đảo khán giả dự đoán rôm rả về con số này. Trong số đó, không ít dân mạng cho rằng mùa hai sẽ có sự góp mặt của trên 33 anh tài. Một số cái tên đang được khán giả mong chờ sẽ góp mặt trong mùa hai là Đan Trường, Trúc Nhân, Quang Vinh, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng...

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai sắp trở lại. Ảnh: NSX.

Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2024. Từ thời điểm phát sóng, chương trình với sự góp mặt của 33 nam nghệ sĩ liên tục gây sốt trên truyền hình lẫn các nền tảng mạng.

Ngoài chương trình, nhà sản xuất còn tổ chức chuỗi concert cùng tên trong năm 2024 và 2025. Ngoài các concert, quảng cáo cùng rất nhiều nguồn thu khác từ Anh trai vượt ngàn chông gai đã đem về doanh thu khủng cho công ty đứng sau chương trình.

Quan trọng nhất, thành công của chương trình đã góp phần vực lại tên tuổi của nhiều nghệ sĩ, có kể tới Binz, Kay Trần, Jun Phạm...

Song đến đầu năm 2025, nhà sản xuất bất ngờ thông báo sẽ không có Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió. Lý do là ê-kíp sản xuất muốn khán giả có khoảng nghỉ sau thời gian dài game show âm nhạc lên sóng liên tiếp.

Tân binh toàn năng là chương trình của Yeah1 sau đó thay thế Anh trai vượt ngàn chông gai trong năm 2025. Song game show này không thể vượt qua sức nóng của các đối thủ Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi” và cũng chưa vượt qua chính thành công của các chương trình tiền nhiệm trong cùng công ty sản xuất.

