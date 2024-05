Ăn trứng vịt lộn thôi mà ở Hà Nội và Sài Gòn lại hoàn toàn khác biệt: Mỗi nơi đều có nét thú vị riêng mà ai xem xong cũng thích thú

Một trong những điều khiến cho ẩm thực Việt Nam chúng ta trở nên đa dạng và độc đáo đó chính là nhờ vào những đặc trưng, văn hoá ăn uống khác biệt của mỗi địa phương. Không chỉ khác nhau trong khẩu vị, các món đặc sản phong phú mà còn có sự khác biệt trong thói quen ăn uống.

Chẳng nói đâu xa, cùng là một món ăn như trứng vịt lộn thôi, nhưng giữa Hà Nội và Sài Gòn đã có những khác biệt đáng kể. Càng tìm hiểu thêm lại càng thấy hay ho và thú vị. Vậy nên hôm nay, hãy cùng đi ăn trứng vịt lộn ở cả Sài Gòn và Hà Nội để xem mỗi nơi có điều gì thú vị nhé!

Ăn hột vịt lộn ở Sài Gòn

Trước hết, xin được đổi cách gọi thành hột vịt lộn, bởi đó là cách gọi thân thuộc của người dân sống tại Sài Gòn với món ăn này. Chờ trời tối, cùng nhau đi ăn hột vịt lộn với cách ăn cực thú vị tại đây nào!

- Thời điểm ăn: Ở Sài Gòn, thường người ta sẽ ăn hột vịt lộn vào buổi tối. Trời càng về khuya càng có nhiều người đi ăn. Cũng chẳng rõ vì một lý do sâu xa nào đó, nhưng ngày nay, mọi người đều đã quen với điều này.

- Điểm thú vị khi ăn vịt lộn: Cũng chẳng hiểu sao, đi ăn hột vịt lộn là cứ lén lút. Các hàng quán cũng rất "phối hợp" khi chủ yếu là hàng vỉa hè, đèn mờ mờ tỏ tỏ, càng khiến cho không khí ăn hột vịt lộn trở nên "thậm thụt".

Đặc biệt, khi đi ăn món này, mọi người cũng khá chú ý tới số lượng. Ai muốn "xả xui" thì ăn số lẻ, còn nếu cuộc sống đang yên bình êm ả thì ăn số chẵn.

- Cách ăn: Nếu bạn là người sống ở nơi khác, điển hình như Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc thì cách ăn hột vịt lộn ở Sài Gòn sẽ hơi khác biệt. Đĩa hột vịt luộc sẽ thường đi kèm những chiếc chum (chén) nhỏ. Khi ăn, người ta đặt hột vịt vào và hướng đầu to lên trên, rồi dùng thìa đập, húp hết nước rồi mới bắt đầu thêm muối ớt và ăn. Đặc biệt, sau khi ăn xong còn có một "nghi thức" nho nhỏ, đó là ném vỏ xuống đất rồi... dẫm nát.

Bên cạnh hột vịt lộn luộc, ở Sài Gòn còn có rất nhiều món khác từ hột vịt lộn như hột vịt lộn xào me, hột vịt lộn chiên bọc khoai môn, hột vịt lộn nướng muối ớt...

Cách ăn hột vịt lộn ở Sài Gòn quá là thú vị

Hà Nội mà ăn trứng vịt lộn thì thế nào?

- Thời điểm ăn: Khác với Sài Gòn, ở Hà Nội, người ta ăn trứng vịt lộn cả ngày, ăn từ sáng tới đêm luôn. Đặc biệt, mọi người còn ăn rất nhiều vào buổi sáng, coi đó là một món ăn sáng vừa nhanh gọn, ngon mà còn nhiều calo.

- Điểm thú vị khi ăn trứng vịt lộn: Ở Hà Nội, trứng vịt lộn có ở rất nhiều nơi, từ hàng quán vỉa hè tới những hàng quán rộng rãi, "xịn xò" hơn. Bởi không chỉ bán trứng vịt lộn như một món ăn riêng biệt mà nó còn là nguyên liệu ăn kèm theo rất nhiều món khác như bún riêu, lẩu, cháo... Các hàng bán đồ ăn sáng cũng thường bán kèm thêm cả trứng vịt lộn bởi ở Hà Nội, người ta ăn sáng với trứng vịt lộn rất nhiều.

- Cách ăn: Nếu ăn trứng vịt lộn luộc, ở Hà Nội, chủ hàng sẽ đập sẵn trứng vào bát cho khách. Khi ăn, thực khách chỉ việc thêm muối ớt, gừng, rau răm... theo ý thích. Còn ở những hàng bán kèm các món khác, trứng vịt lộn cũng được đập sẵn vào món như bát bún riêu hay nồi lẩu, bát cháo...

Trứng vịt lộn ăn kèm với bún riêu là cách ăn rất phổ biến ở Hà Nội

Quả thật, văn hoá ẩm thực Việt vô cùng thú vị! Chỉ là một món thôi mà ở các địa phương khác nhau đã có những cách ăn rất khác nhau. Dù là cách ăn ở Sài Gòn hay ở Hà Nội đều có những điểm thú vị riêng. Thế nên du khách từ Hà Nội vào Sài Gòn hay ngược lại đều có thể thưởng thức trứng vịt lộn tại nơi mình tới. Nếu có cơ hội, hãy cùng thử xem sao nhé!

Tác giả: HẠ LINH - H.TRANG - THẾ HUÂN

Thiết kế: NGỌC HẢI

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn